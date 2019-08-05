В Красноярском крае произошел взрыв на складе боеприпасов. Жителей близлежащего поселка эвакуируют

На территории одной воинской части 74008 в Красноярском крае произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС.

«Интерфакс», в свою очередь, сообщает, что на складе боеприпасов начался пожар. Как пояснили в экстренных службах, сейчас идет эвакуация жителей близлежащего поселка Каменка. Двое пострадавших доставлены в больницу.

Baza пишет, что на горящем складе хранились мины и зенитные патроны.

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