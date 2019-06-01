На оборонном заводе под Нижним Новгородом произошла серия взрывов. Пострадали более 30 человек, в городе ввели режим ЧС

Елена Сорокина / ТАСС / Scanpix / LETA

1 июня в Дзержинске Нижегородской области произошли взрывы на заводе « » в цехе по производству тротила. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб, произошло три взрыва. Ранее сообщалось о двух взрывах. В цеху, по данным источника «Интерфакса», производили и хранили фугасные авиабомбы и компоненты к ним. В результате случившегося разрушено административное здание, произошел пожар, площадь которого составила 100 квадратных метров, сообщили в МЧС.

Ранения получили десятки человек. В региональном Минздраве сообщили, что за медицинской помощью обратились 27 человек, из них 11 после осмотра отпустили домой. МЧС сообщает о 38 пострадавших, четверо из них в тяжелом состоянии. В основном люди получили осколочные ранения легкой и средней степени тяжести. Представитель «Кристалла» сказал, что, по предварительным данным, никто не погиб. Замгубернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов говорил, что два человека могли пропасть без вести, но эта информация не подтвердилась.

В Дзержинске ввели режим ЧС на территориях возле завода, сообщила администрация города. Режим ЧС не касается всего города, отметили в мэрии. Ранее жителей Дзержинска дважды предупредили по системам оповещения, что угроза повторного взрыва отсутствует. Сообщалось, что после случившегося в некоторых домах наблюдались проблемы с электричеством. Замгубернатора Виктор Краснов говорил, что взрывы на заводе выбили стекла в радиусе трех километров — как на предприятии, так и в жилых домах на окраине Дзержинска.

Взрыв в дзержинске с квадрокоптера!!!! 01.06.2019. евгений хазеев

По факту взрывов в Дзержинске возбуждено уголовное дело. СК начал расследование по о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. По данным следствия, на предприятии произошло «несколько взрывов техногенного характера». В качестве основной версии взрывов рассматривают нарушение правил техники безопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. «По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию, в результате чего начались взрывы», — сказал собеседник агентства.

Это второй взрыв на заводе «Кристалл» за два месяца. В прошлый раз, 4 апреля, на предприятии произошел пожар при выгрузке взрывчатой смеси из смесителя, после чего произошел взрыв. Взрыв полностью разрушил цех по производству взрывчатки. Тогда никто не пострадал.

Александр Бакланов