В Дзержинске потушили пожар на оборонном заводе, где произошло несколько взрывов

Спасатели МЧС потушили пожар на оборонном заводе «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области, где произошло несколько взрывов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб на месте происшествия.

В МЧС рассказали, что взрыв на заводе разрушил три складских здания и два производственных. Площадь возгорания на предприятии составила 800 квадратных метров, в прилегающем лесу — еще 400 квадратных метров.

По последней информации, в результате взрыва пострадали 79 человек, из них 15 госпитализированы.