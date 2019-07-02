В Североморске произошел пожар на атомной подводной станции, погибли 14 моряков. Главное

Военно-морская база в Североморске Иван Тимофеев / Фотобанк Лори

14 моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате ВМФ России, сообщило Минобороны. Инцидент произошел 1 июля, но известно о нем стало только на следующий день. Причиной гибели подводников стало отравление продуктами горения. Из-за чего возник пожар, пока неизвестно. Минобороны отмечает, что огонь вспыхнул при проведении в территориальных водах России. Очаг возгорания был ликвидирован, сейчас аппарат находится на военно-морской базе в Североморске. СК начал доследственную проверку по факту гибели подводников. Со стороны Минобороны расследованием пожара руководит главнокомандующий ВМФ Николай Евменов.

Аппарат, на котором произошел пожар, — это атомная подводная станция «Лошарик» (АС-12), пишут РБК и «Новая газета» со ссылкой на источники (Минобороны не уточнило тип глубоководного аппарата, отметив лишь, что он научно-исследовательский). Станция АС-12 была разработана в 1980-х годах. Ее носителем, по данным из открытых источников, является единственная подлодка — БС-136 «Оренбург», входящая в Северный флот. Станция участвовала, в числе прочего, в экспедиции 2012 года к хребту Ломоносова, во время которой собирали данные для того, чтобы Россия заявила претензии на расширение границ арктического шельфа. «Лошарик» может принимать на борт до 25 человек.

Кто-то из подводников мог выжить в пожаре. Минобороны не уточнило информацию о выживших, но отметило, что возгорание было ликвидировано благодаря «самоотверженным действиям» команды (по данным источников «Новой газеты», после начала пожара отсек, где он возник, загерметизировали). Baza сообщает, что в результате инцидента пострадали четыре-пять человек, у них диагностировали отравление продуктами горения и контузию. Пострадавшие отправлены в военно-морской клинический госпиталь министерства обороны в Североморске. Mash пишет, только один из погибших умер во время пожара — остальные скончались или по пути в госпиталь, или уже в нем.

Издание «Североморск Life» опубликовало новость о пожаре на подлодке до официального сообщения — а потом удалило ее. Журналист «Коммерсанта» Александр Черных выложил в телеграме скриншот новости. В ней со ссылкой на источники говорится, что ночью на подводной лодке в Североморске произошел взрыв и пожар; в результате от 10 до 14 человек погибли и от пяти до 10 пострадали. Черных написал, что новость была опубликована 2 июля в 11:30, то есть, примерно за пять часов до сообщения Минобороны. Сейчас она удалена, но ее заголовок остался в выдаче Google. Главный редактор Североморск Life Евгений Карпов заявил «Медузе», что удалил новость после того, как его попросили «убрать то сообщение и ссылаться на официальные источники». Он не уточнил, кто ему звонил, но сообщил, что получил «комментарии» от пресс-службы флота.

Ольга Корелина