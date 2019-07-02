«Открытые медиа»: российские моряки погибли при пожаре на атомной подлодке. Ранее сообщалось об аварии на спускаемом аппарате

Пожар, в котором погибли 14 моряков, произошел не на глубоководном аппарате, а на атомной подводной лодке-носителе такого аппарата. Об этом сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на два источника на Северном флоте.

Один из собеседников издания заявил, что речь идет об атомной подводной лодке БС-64 «Подмосковье». По словам второго источника, пожар произошел на подлодке БС-64 «Оренбург», которая является носителем для глубоководных станций «Лошарик» (АС-12).

Ранее РБК со ссылкой на источник написал, что авария случилась именно на «Лошарике».

Минобороны 2 июля сообщило о гибели 14 моряков на «научно-исследовательском глубоководном аппарате» ВМФ России. Подводники погибли накануне в результате пожара. Что стало причиной возгорания, неизвестно. Огонь был потушен силами экипажа.