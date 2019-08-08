В аптеках Северодвинска и Архангельска раскупили йод после взрыва реактивного двигателя

Жители Северодвинска и Архангельска раскупили йод в аптеках после того, как на военном объекте в Архангельской области взорвалась жидкостная реактивная двигательная установка, сообщает издание 29.ru.

Журналисты обратились в 15 разных аптек: в некоторых из них сообщили, что йода нет в наличии, в других рассказали о высоком спросе на товар.

После взрыва реактивного двигателя администрация Северодвинска сообщила о кратковременном повышении радиационного фона. В соцсетях в то же время появились сообщения о превышении радиационного фона в Северодвинске в несколько раз.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов сообщил, что уровень радиационного фона находится в пределах нормы. «Это подтверждено всеми службами, всеми системами контроля», — подчеркнул губернатор.

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