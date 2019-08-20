«Я вас собрал, чтобы у вас не было проблем» Военнослужащий рассказывает жителям Неноксы о взрыве ракеты с источником радиации. Краткий пересказ

Сергей Яковлев / AP / Scanpix / LETA

Издание Newsader выложило видеозапись разговора неназванного военнослужащего с жителями поселка Ненокса, возле которого . Видео было опубликовано 17 августа, но другие СМИ обратили на него внимание только сейчас. Newsader не уточняет должность и звание военнослужащего, а также когда была сделана запись. Тем не менее, опрошенные «Радио Свобода» военные эксперты заявили, что видео, скорее всего, является подлинным. «Медуза» кратко пересказывает, что сказал военнослужащий жителям Неноксы.

Все пытаются Неноксу сравнить с Чернобылем. Я был в Чернобыле в 1986 году. Это взрыв колоссальной мощности. Это люди, которые исчезли, на молекулы развалились. 8 августа люди вышли на понтон, и под понтоном все взорвалось. Понтон подбросило, и от находящихся на нем предметов они получили несовместимые с жизнью повреждения. Это работники «Росатома». Их увезли в специализированную больницу «Росатома». Кто вам сказал, что испытания были только 8 августа? Испытания были задолго до этого.

Ни одного из здесь не зафиксировано (жители Неноксы не стали спорить). Проходила работа по проверке одного из ракетных двигателей. Этот двигатель питается ядерными изотопами. Произошла нештатная ситуация и взрыв — но не ядерный, а взрыв взрывчатого вещества. В результате радиоактивные элементы оказались на конструкциях понтонов, и люди, которые там были, получили радиоактивное заражение. Этих людей доставили в Неноксу. У них на одежде были эти элементы, их здесь чистили.

Море выносит на берег предметы с понтонов, один из которых взорвался. Я знаю, что кто-то уже собрался посетить это место. Этого делать не надо, потому что произойдут те проблемы, которых вы опасаетесь. Они произойдут в том случае, если кто-то будет подниматься на эти понтоны или брать предметы, которые лежат на берегу и кажутся на первый взгляд безопасными. Поэтому берег и охраняется. Я вас собрал, чтобы у вас не было проблем.

Ненокса: Военный заявил о взрыве ракетного двигателя на ядерных изотопах. Скрытая съемка Newsader Analytics

Пересказала Ольга Корелина