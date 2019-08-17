Врачей не предупредили о радиации при лечении пострадавших от взрыва ракеты. В организме одного медика нашли цезий-137 (власти это отрицают)

Военный морской ракетный полигон в Неноксе Сергей Яковлев / Фотобанк Лори

У врача Архангельской областной больницы, лечившего пострадавших при 8 августа, обнаружили в мышечной ткани радиоактивный нуклид цезий-137. Об этом сообщает The Moscow Times, ссылаясь на слова источников в медицинских кругах. Пострадавший врач отказался общаться с журналистами — все сотрудники больницы, контактировавшие с ранеными при взрыве, по требованию ФСБ подписали документы о неразглашении.

Всего на обследование в Москву отправили пять или шесть сотрудников больницы, общавшихся с пострадавшими, говорят источники издания. По их словам, Минздрав предлагал пройти анализы 60 медикам. По другой информации, на анализы в Москву могли отправиться около 50 сотрудников. Об этом сообщает издание «Северные новости» со ссылкой на неназванную сотрудницу больницы. Официально это не подтверждено.

Чиновники и руководители больницы не предупредили врачей, что пострадавшие при взрыве ракеты заражены радиацией. По словам источника The Moscow Times, у врачей были подозрения, но им никто не сказал, что нужно защищать себя. Собеседники издания говорят, что врачи, лечившие пострадавших, были в ярости от того, что их не предупредили.

«Только спустя некоторое время им дали свинцовые фартуки, но это уже была не защита», — приводят «Северные новости» слова сотрудницы больницы. Из-за радиоактивной пыли на несколько дней закрыли приемное отделение больницы и операционный блок, добавила она. Источники «Медузы» в медицинских кругах ранее сообщали, что палаты, где лежали пострадавшие от взрыва, обработали от радиоактивного заражения.

В пресс-службе правительства Архангельской области не подтвердили информацию, что в организме одного из врачей нашли радиоактивный нуклид, сообщает «Интерфакс». Медики, которых направляли на обследование в Москву, вернулись в Архангельск. «Никто из них не госпитализирован», — сказал собеседник агентства. У сотрудников больницы взяли анализы, их проверяют.

После взрыва ракеты Росгидромет зафиксировал 8 августа в Северодвинске превышение мощности дозы в 4-16 раз по сравнению с фоновыми значениями. Затем радиационный фон в городе нормализовался. В Росгидромете связали случившееся с прохождением облака радиоактивных . Был ли источником этих газов двигатель взорвавшейся ракеты, не уточняется.

Александр Бакланов