После взрыва ракеты в Северодвинске мощность дозы гамма-излучения была превышена в 4-16 раз

В Северодвинске 8 августа зафиксировали превышение мощности дозы в 4-16 раз по сравнению с фоновыми значениями после того, как на полигоне в Архангельской области . Об этом сообщает 29.ru со ссылкой на главу управления мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды Росгидромета Юрия Пешкова.

Такие данные зарегистрировали на шести из восьми пунктов автоматизированной системы контроля радиационной обстановки, расположенных в Северодвинске.

После резкого скачка 8 августа радиационный фон в городе нормализовался. В Архангельске превышений не зафиксировали.

В Роспотребнадзоре сообщили 12 августа, что в день взрыва ракеты в Северодвинске произошло кратковременное повышение уровня природного радиационного фона, вызванное короткоживущими радионуклидами. В службе отметили, что доза облучения находилась на уровне пренебрежимо малого риска. При этом в федеральном ядерном центре сообщали, что радиационный фон был повышен в два раза, и это продолжалось не более часа.

Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что 8 августа в Архангельской области взорвалась новейшая российская крылатая ракета с ядерной энергетической установкой «Буревестник». До этого такую же версию выдвигал американский эксперт по ядерному оружию Джеффри Льюис.