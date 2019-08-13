Дональд Трамп заявил о взрыве ракеты «Буревестник» в Архангельской области

Президент США Дональд Трамп заявил, что 8 августа в Архангельской области РФ взорвалась крылатая ракета с ядерной энергетической установкой («Skyfall» по классификации НАТО).

«Соединенные Штаты многому учатся на взрыве ракеты в России. У нас похожие, хотя и более передовые технологии. Взрыв российской „Skyfall“ заставил людей волноваться о загрязнении воздуха в районе испытаний и далеко за его пределами. Нехорошо!» — написал Трамп в твиттере.

О том, что взрыв в Архангельской области произошел на пусковой площадке для крылатых ракет «Буревестник», 9 августа сообщил американский эксперт по ядерному оружию Джеффри Льюис. 12 августа The New York Times со ссылкой на источники в разведке США написала, что взорвался именно прототип «Буревестника».

По версии «Росатома», 8 августа на полигоне в Архангельской области взорвалась ракета, в двигателе которой использовался радиоактивный изотопный источник питания. Погибли пятеро сотрудников «Росатома». До этого Минобороны сообщало о двоих погибших.

После происшествия администрация города Северодвинска рассказала о кратковременном скачке радиации, но затем удалила это сообщение. Минобороны РФ заявляло, что радиационный фон в норме