Росгидромет объяснил скачок уровня гамма-излучения в Архангельской области радиоактивным облаком

Скачок мощности , который наблюдался в городе Северодвинске Архангельской области после взрыва ракеты 8 августа, мог быть связан с прохождением облака радиоактивных . Об этом сообщил Росгидромет.

«Метеорологическая обстановка в Архангельской области способствовала быстрому рассеянию облака», — заявили в ведомстве.

Ранее Росгидромет заявил, что 8 августа в Северодвинске зафиксировали превышение мощности дозы гамма-излучения в 4-16 раз по сравнению с фоновыми значениями. Затем радиационный фон в городе нормализовался.

По версии «Росатома», 8 августа на полигоне в Белом море взорвалась ракета, в двигателе которой использовался радиоактивный изотопный источник питания. Погибли пятеро сотрудников «Росатома». В Минобороны сообщали о двоих погибших, при этом общее число жертв пока не называли.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Белом море взорвалась новейшая российская крылатая ракета с ядерной энергетической установкой «Буревестник».