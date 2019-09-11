CNBC: все пять испытаний ракеты «Буревестник» завершились неудачей

Россия проводила испытания крылатой ракеты как минимум пять раз, и все пуски завершились неудачей. Об этом пишет CNBC со ссылкой на источники, знакомые с соответствующим отчетом разведслужб США.

По данным американской разведки, испытания проводились с 2017 года. Самый продолжительный полет длился более двух минут, самый короткий - четыре секунды.

Источники CNBC также сообщили, что Россия намеревается ускорить работу над проектом, чтобы ракеты поступили на вооружение к 2025 году.

С испытаниями ракеты «Буревестник» связывали взрыв на полигоне под Северодвинском, произошедший в начале августа, в результате которого погибли не менее пяти человек. По версии источников CNBC, инцидент произошел при попытке достать со дна ракету, оказавшуюся там после предыдущего неудачного запуска.

В июле 2018 года Минобороны публиковало видео, на котором был показан пуск «Буревестника».