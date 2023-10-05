Зеленский: в случае заморозки конфликта с Украиной Россия через пять лет может напасть на другие страны

Если Россия добьется паузы в войне и заморозки конфликта в Украине, то через пять лет с новой силой продолжит военные действия, которые затронут и другие соседние страны. Об этом президент Украины Владимир Зеленский предупредил западных союзников, выступая на саммите Европейского политического сообщества в Испании.

Сейчас Россия рассматривает разные сценарии на ближайшие годы. Один из них особенно опасен. Если в этой агрессии против Украины будет какая-то пауза — любое замораживание ситуации, — то будет новый критический момент. 2028 год. Если России дать адаптироваться сейчас, к 2028 году Кремль сможет восстановить разбитый нами военный потенциал, и у России будет достаточно силы напасть на страны, находящиеся в фокусе российской экспансии.

Кроме Украины, это точно страны Балтии и те страны, на территории которых присутствуют российские контингенты. Это четкая информация от нашей разведки. Россия ищет возможности заморозить ситуацию и адаптироваться, делает выводы из своих ошибок и готовится идти дальше.

Десятилетиями Россия пыталась разжиганием войны и замораживанием войны держать контроль над соседями. Россия причинила боль Молдове, пыталась раздавить и разделить Грузию, дестабилизировать другие части Кавказа, душит Беларусь, пытается вырвать куски из тела Украины.

Все эти страны, считает Зеленский, нуждаются в экономической поддержке и гарантиях безопасности, чтобы «у России не было и соблазна попытаться сломить их суверенитет еще когда-нибудь».

По мнению украинского лидера, агрессию РФ «наиболее надежно нейтрализует» поражение в войне.«Мы должны победить в Украине, чтобы Путин не смог масштабировать эту агрессию, — добавил Зеленский, поблагодарив союзников за военную помощь.

В последний раз возможность заморозки конфликта в Украине широко обсуждалась в мае. Тогда издание Politico со ссылкой на источники сообщило, власти США среди других возможных сценариев рассматривают вероятность того, что российско-украинская война на годы превратится в замороженный конфликт.

Президент Украины Владимир Зеленский еще в декабре 2022 года выступал против заморозки войны с Россией. На Западе также неоднократно выступали против заморозки конфликта. В Кремле говорили, что Россия рассматривает возможность только завершения .

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