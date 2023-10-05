Россия наращивает военные расходы. А у Запада кончаются боеприпасы. А самолет Пригожина никто не сбивал Путин больше трех часов выступал на «Валдае». Вот что он сказал

Григорий Сысоев / Спутник / AP / Scanpix / LETA

Президент России Владимир Путин принял участие в пленарной сессии XХ заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что выступление президента будет «весьма и весьма содержательное и важное». Путин выступил с речью, в которой раскритиковал Запад и его «влияние в мире», а также рассказал о своем видении того, как должен быть устроен мир. Затем он ответил на вопросы во время «дискуссии» с другими участниками заседания.

Речь Путина — коротко

Полностью выступление президента РФ опубликовано на сайте Кремля.

Когда мы впервые встретились на заседании клуба почти 20 лет назад, наша страна выходила на новый этап своего развития. Мы со всей энергией и доброй волей включились в процессы строительства нового, как нам казалось, более справедливого мира. Нашу готовность к конструктивному взаимодействию некоторые поняли превратно — поняли как признание, что Россия готова следовать в чужом фарватере, готова руководствоваться чужими интересами. Все эти годы мы не раз предупреждали: такой подход чреват нарастанием угрозы военного конфликта. Но слушать и слышать нас никто не хотел.

Самонадеянность наших так называемых партнеров на Западе просто зашкаливала. США и их сателлиты твердо взяли курс на военную, политическую, экономическую, культурную, морально-нравственную, ценностную гегемонию. Благосостояние Запада было достигнуто благодаря ограблению колоний на протяжении веков, за счет ограбления всей планеты. История Запада — по сути хроника бесконечной экспансии.

На постоянное нарастающее военно-политическое давление приходится отвечать. Я не раз говорил, что мы не начали так называемую «войну на Украине». Мы пытаемся ее закончить. Война, начатая киевским режимом при прямой поддержке Запада, идет уже десятый год, а специальная военная операция направлена на то, чтобы прекратить ее. Украинский кризис — не территориальный конфликт. Вопрос гораздо шире и фундаментальнее: речь о принципах, на которых будет базироваться новое мироустройство.

Западу всегда нужен враг. Россия — излюбленная тема западных политиканов. Западные элиты пытаются создать образ врага из всех, кто ведет себя независимо, будь то Китай, Индия, арабские страны или мусульмане. США навязывают Европе решения в сферах безопасности и экономики. Западные «коллеги», особенно из США, в откровенно хамской форме поучают, кто и как должен себя вести. Вы кто такие вообще? Хочется сказать: протрите глаза, эпоха колониального владычества давно закончилась.

Ответы Путина на вопросы — еще короче

О милитаризации российской экономики

У нас возросли расходы на оборону, но не просто на оборону, а на оборону и безопасность. Они выросли примерно в два раза — было около трех процентов, а сейчас около шести. Сказать о том, что мы чрезмерно тратим много денег на пушки и забыли про масло — это не так. Хочу подчеркнуть, что все ранее заявленные планы развития, достижение стратегических целей и все взятые государством на себя социальные обязательства перед населением в полной мере выполняются.

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О военной помощи Украине со стороны Запада

Украинская экономика без внешней подпитки существовать не может. Там все сбалансировано в целом внешне. Но за счет чего? За счет ежемесячных многомиллиардных вливаний. Стоит только это прекратить — все, через неделю все ляжет. То же самое касается системы обороны. Представьте себе, поставки прекратятся завтра — жить останется неделю только, когда закончатся боеприпасы. Да они и на Западе кончаются.

О словах главы Евросовета Шарля Мишеля, что Россия предала армянский народ

Путин: Знаете, у нас в народе говорят: чья бы кобыла мычала, а твоя бы молчала.

Ведущий: Корова.

Путин: Корова, кобыла — неважно. Животное, короче, какое-то.

Об Одессе

Одесса — это, конечно, русский город, но вот чуть-чуть еврейский. Вот чуть-чуть.

О Владимире Зеленском, который присутствовал на заседании парламента Канады, куда ветерана СС

Абсолютно отвратительно выглядит то, что все аплодируют, аплодировали этому нацисту, особенно президент Украины, в жилах которого течет еврейская кровь, еврей по национальности стоит и аплодирует нацисту. Не просто последышу нацистов, не просто последователю, а именно человеку, который своими руками уничтожал еврейское население.

О гибели основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина

Наверняка висит в воздухе вопрос, а что случилось с руководством [частной военной] компании. Мне руководитель Следственного комитета докладывал на днях, что в телах погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат. Внешнего воздействия на самолет не было. Это уже установленный факт — результаты экспертизы, проведенной Следственным комитетом РФ.

К сожалению, на наличие алкоголя или наркотических средств в крови погибших экспертиза не проводилась, хотя мы знаем, что после известных событий в компании в Петербурге ФСБ обнаружила не только 10 миллиардов наличными, но и пять килограммов кокаина. На мой взгляд, надо было провести такую экспертизу, но она не была проведена.