Путин заявил, что «бандеровцы и иже с ними» убили полтора миллиона евреев «Даже войска СС не считали возможным принимать участие в этих массовых репрессиях»

Михаил Климентьев / пресс-служба Кремля / Спутник / EPA / Scanpix / LETA

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в годы Великой Отечественной войны на территории Украины «местные националисты и антисемиты» убили полтора миллиона евреев. Об этом он сказал на заседании российского оргкомитета . Путин поговорил об этом с директором Центрального музея Великой Отечественной войны Александром Школьником. «Медуза» публикует расшифровку их беседы.

Путин: А сколько евреев было уничтожено на Украине нацистами и коллаборационистами, о которых сейчас сказал главный раввин России?

Школьник: Не смогу точно ответить, Владимир Владимирович.

Путин: А я вам скажу. А я вам скажу. Это полтора миллиона человек. Женщины, старики, дети. Полтора миллиона человек. Если всего за Холокост было уничтожено нацистами шесть миллионов, то это четверть. Двадцать пять процентов жертв. Александр Яковлевич, а кто это делал на Украине?

Школьник: Ну, собственно, это делали в том числе и сами украинцы, которые вступали…

Путин: Какие украинцы?

Школьник: .…в подразделения.

Путин: Какие украинцы?

Школьник: В смысле? В смысле, ну?

Путин: В прямом смысле.

(Школьник пытается ответить)

Путин: Там были украинцы, которые спасали других людей. А кто уничтожал?

Школьник: Это были нацисты.

Путин: Да. Это были не просто нацисты. Это были те самые коллаборационисты, о которых сейчас главный раввин России сказал. Это вот как раз бандеровцы и иже с ними давали прямые указания. Немцы даже… даже войска СС не считали возможным принимать участие в этих массовых репрессиях. Они практически передали это все в руки местных националистов и антисемитов. Вот. Это имеет прямое отношение к сегодняшнему дню. И все, чем мы занимаемся, не должно иметь умозрительного значения. Это все конкретные вещи, которые связаны с днем сегодняшним. Поэтому я тоже прошу вас на это обратить внимание.

Путин заявил, что «бандеровцы» убили полтора миллиона евреев Meduza

В этот же день Владимир Путин выступил с заявлением о президенте Украины Владимире Зеленском. Путин сказал, что «западные кураторы» поставили во главе Украины «этнического еврея», чтобы «прикрыть античеловеческую сущность» современной Украины. В июле 2023 года Путин заявил, что, по словам его «друзей — евреев с детства», Зеленский «не еврей, а позор еврейского народа».

В последнее время власти РФ постоянно делают антисемитские заявления. Так, в мае 2022 года МИД России обвинил правительство Израиля в поддержке «неонацистского режима в Киеве», а в январе 2023-го глава ведомства Сергей Лавров сравнил политику США в отношении России с действиями Гитлера во время Холокоста.

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