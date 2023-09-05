Президент России Владимир Путин заявил, что «западные кураторы поставили во главе Украины этнического еврея», чтобы «прикрыть античеловеческую сущность» современной Украины.

«Это делает ситуацию в высшей степени отвратительной, что этнический еврей прикрывает героизацию нацизма и тех, кто возглавлял в свое время Холокост на Украине, а это уничтожение полутора миллионов человек. И лучше всего это понимают простые граждане Израиля. Посмотрите, что они говорят в интернете», — заявил Путин. Он не пояснил, что именно израильтяне говорят в интернете.

Обновление. Слова Путина о еврейском происхождении Зеленского прокомментировал представитель МИД Украины Олег Николенко. «Хроническая фиксация Путина на этническом происхождении украинского президента является очередным проявлением глубоко укорененного антисемитизма российских элит. Призываем мир решительно осудить антисемитские высказывания российского президента. В современном мире не должно быть места ненависти по этническому признаку», — заявил Николенко.

В июне Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский — «не еврей, а позор еврейского народа». Так российский президент ответил американскому политологу Дмитрию Саймсу, сказавшему, что на Западе не понимают обвинений в нацизме в адрес Украины, поскольку Зеленский — еврей по происхождению.

Главный раввин Украины Моше Реувен Асман в ответ на слова Путина заявил, что он и все еврейское сообщество Украины гордятся Зеленским и поддерживают его. В поддержку украинского президента выступил бывший вице-премьер Израиля, член наблюдательного совета мемориального комплекса «Бабий Яр» Натан Щаранский.

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