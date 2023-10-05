Президент РФ Владимир Путин прокомментировал приглашение на заседание парламента Канады, где присутствовал президент Украины Владимир Зеленский, ветерана СС Ярослава Гуньки.

Гуньку представили как «украинско-канадского ветерана Второй мировой войны, который боролся за независимость Украины и против русских», назвав его также «украинским и канадским героем». Зал приветствовал его аплодисментами. Когда позднее выяснилось, что он служил в дивизии СС «Галитчина», спикер парламента Энтони Рота извинился и подал в отставку. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо также принес извинения и попросил прощения у Зеленского, отметив, что российские пропагандисты не преминули использовать произошедшее в своих целях.

Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай», говорил лишь о приглашении Гуньки, но не о последовавшей реакции властей Канады. В частности, говоря о Зеленском, находившемся в зале, президент РФ сказал (здесь и далее цитаты по РИА Новости):

Абсолютно отвратительно выглядит то, что все аплодируют, аплодировали этому нацисту, особенно президент Украины, в жилах которого течет еврейская кровь, еврей по национальности стоит и аплодирует нацисту. Не просто последышу нацистов, не просто последователю, а именно человеку, который своими руками уничтожал еврейское население.

Энтони Рота, который пригласил Гуньку, по словам Путина, является или «идиотом», который «просто в школе не учился и не знает, что во время войны против России сражался Гитлер и его приспешники», или «негодяем, если он знает, что этот человек сражался на стороне Гитлера, и называет его героем», или и тем, и другим.

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