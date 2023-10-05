В результате обстрела села Гроза в Харьковской области погиб 51 человек Ракета попала в кафе, где проходили поминки. Всего в селе жили 330 человек

Пресс-служба президента Украины / AP / Scanpix / LETA

В результате обстрела села Гроза в Харьковской области, по последним данным, погиб 51 человек, еще шестеро получили ранения. Среди погибших — шестилетний мальчик. Еще один ребенок, по информации местных властей, ранен.

Ракетный удар пришелся по кафе и магазину, где в этот момент было много людей, рассказал глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов. Украинский журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на местные источники сообщил, что в сельском кафе в момент обстрела проходили поминки, поэтому там собралось много людей. Эту информацию подтвердил глава МВД Украины Игорь Клименко. По его словам, всего в магазине и кафе в момент удара находились по меньшей мере 60 человек. Всего в селе проживали 330 человек.

«Под завалами разрушенных магазина и кафе еще могут быть люди, поэтому спасатели, полицейские и местные жители продолжают разбирать завалы», — отметил Клименко в своем телеграм-канале. Офис генпрокурора Украины открыл расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством (часть 2 статьи 438 УК Украины). По предварительным данным МВД Украины, по кафе и магазину нанесли удар ракетой «Искандер».

Президент Украины Владимир Зеленский возложил ответственность за обстрел села Гроза на Россию. Он назвал случившееся «сознательным терактом» и «показательно жестоким российским преступлением».

Российский террор нужно остановить. Все, кто помогает России обходить санкции, преступники. Все, кто поддерживает Россию до сих пор, поддерживает зло. Этот и подобные теракты нужны России только одному: сделать свою геноцидную агрессию новой нормой для всего мира. И я благодарю каждого лидера, каждого народа, который поддерживает нас в защите жизни!

Ракетный удар по селу Гроза стал самым массовым по количеству погибших на территории Харьковской области с начала полномасштабного российского вторжения, заявила представитель областной военной администрации Елена Шаповал. В Харьковской области объявлен трехдневный траур по погибшим при ударе по селу Гроза.

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