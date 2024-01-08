Филипп Киркоров пообещал пожертвовать свой гонорар за участие в «Новогодней Маске» пострадавшим при обстреле Белгорода

Певец Филипп Киркоров решил передать свой гонорар за участие в новогоднем выпуске шоу «Маска» жителям Белгорода, которые пострадали при города.

«Сегодня я принял решение передать мой гонорар за участие в телепроекте „Новогодняя Маска“ на телеканале НТВ пострадавшим от бесчеловечной террористической атаки, произошедшей в новогодние дни, жителям города Белгорода», — говорится на странице Киркорова во «ВКонтакте».

Выпуск шоу «Маска», гонорар за который собирается пожертвовать Киркоров, вышел на НТВ в новогоднюю ночь. Певец снимается в шоу как член жюри. Как сообщала «Комсомольская правда», после участия Киркорова в «почти голой» вечеринке телеведущей Насти Ивлеевой его вырезали из трейлера передачи. News.ru отмечал, что многие фрагменты с певцом убрали из новогоднего выпуска шоу.

7 января стало известно, что Первый канал вырезал выступления Филиппа Киркорова и Глюкозы, которая тоже участвовала в вечеринке, из «Рождественского вечера с Григорием Лепсом».

20-21 декабря телеведущая Настя Ивлеева провела в московском клубе «Мутабор» вечеринку с дресс-кодом almost naked («почти голый»). Фотографии и видео с первого дня мероприятия, в котором участвовали российские знаменитости, опубликовали в сети.

После возмущения провластных активистов гости вечеринки начали массово извиняться за то, что пришли на мероприятие. Киркоров опубликовал свое извинение 26 декабря — в нем он заявил, что «зашел не в ту дверь» и «не знал о характере событий», а поняв, быстро ушел. Однако его убрали из новогодних шоу на российских телеканалах и постера новогодней комедии «Иван Васильевич меняет все».

Настя Ивлеева дважды извинилась за «почти голую» вечеринку. 29 декабря ее оштрафовали на 100 тысяч рублей за организацию мероприятия. Саму вечеринку суд признал «пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений». Рэпера Vacio, отбывшего 15 суток ареста за участие в вечеринке, повторно арестовали по административной статье о мелком хулиганстве.

7 января стало известно, что владелец московского клуба «Мутабор», в котором прошла вечеринка, подарил храму Знамения иконы Божией Матери фрагменты мощей святого Николая Чудотворца.

Подробности этой истории максимально коротко

Артистов отменяют. Налоговая проводит проверку. В суд подан иск на миллиард. Все извиняются Что произошло с участниками вечеринки Насти Ивлеевой (кажется, этот список еще будет пополняться)

Подробности этой истории максимально коротко

Артистов отменяют. Налоговая проводит проверку. В суд подан иск на миллиард. Все извиняются Что произошло с участниками вечеринки Насти Ивлеевой (кажется, этот список еще будет пополняться)