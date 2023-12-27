ТНТ убрал Киркорова с постера новогодней комедии «Иван Васильевич меняет все». Клуб «Мутабор», где прошла вечеринка Ивлеевой, перенес новогодний концерт

Телеканал ТНТ убрал с постера новогодней комедии певца Филиппа Киркорова, который участвовал в «почти голой» вечеринке Насти Ивлеевой. На изменения обратили внимание телеграм-канал «Русское кино в топе» и «Афиша Daily».

На обновленном постере место Киркорова, который сыграл в фильме роль Петра I, занял персонаж Павла Воли. Постеры заменили на сайте телеканала и в онлайн-кинотеатре Premier. Старый постер пока доступен на странице фильма в «Кинопоиске».

«Московский комсомолец» сообщал, что сцены с участием Киркорова вырежут и переснимут с другими артистами. В трейлере на сайте Premier кадр еще не удалили. Генеральный директор ТНТ Тина Канделаки подтвердила, что канал переснимает несколько сцен в фильме «Иван Васильевич меняет все!», чтобы сделать его «интереснее, острее, провокативнее».

Как отмечает Baza, на новом постере у персонажа певицы Анны Асти появились очки. Она тоже была гостьей вечеринки Ивлеевой. Mash сообщал, что после участия певицы в мероприятии ее новогоднее выступление в клубе Gipsy отменили.

В московском «Мутаборе», где 20 декабря проходила «почти голая» вечеринка, новогоднее мероприятие перенесли на 17 февраля «по независящим от клуба обстоятельствам». По данным СМИ и телеграм-каналов, площадку опечатали на месяц после визита сотрудников полиции и Роспотребнадзора. Во время проверки выявили ряд нарушений, в том числе санитарных норм и правил розничной торговли алкоголем, утверждает телеграм-канал «112».

Вечеринка Насти Ивлеевой с участием российских знаменитостей прошла в московском клубе «Мутабор» 20 декабря. После публикации фото и видео с мероприятия провластные активисты, которых возмутило проведение такой вечеринки во время войны, начали массово жаловаться на организаторов и участников вечеринки в Генпрокуратуру и МВД.

Вскоре одного из гостей вечеринки — рэпера Vacio — арестовали на 15 суток по статье о мелком хулиганстве и оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Другие гости и сама Ивлеева опубликовали ролики с извинениями.

После вечеринки сотрудничество с Ивлеевой прекратили банк «Тинькофф» и оператор МТС. Сообщалось, что Федеральная налоговая служба начала проверку в отношении Ивлеевой, а российские телеканалы получили стоп-листы с именами знаменитостей, участвовавших в вечеринке.

Коротко обо всем что произошло

Артистов отменяют. Налоговая проводит проверку. В суд подан иск на миллиард. Все извиняются Что произошло с участниками вечеринки Насти Ивлеевой (кажется, этот список еще будет пополняться)

Коротко обо всем что произошло

Артистов отменяют. Налоговая проводит проверку. В суд подан иск на миллиард. Все извиняются Что произошло с участниками вечеринки Насти Ивлеевой (кажется, этот список еще будет пополняться)