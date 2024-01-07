Война Шестьсот восемьдесят третий день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 6 января читайте здесь.
В результате обстрелов Херсонской области пострадали пять человек, в том числе двое детей
Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что за прошедшие сутки российские войска совершили 89 обстрелов Херсонской области, выпустив по ней 382 снаряда. По Херсону было выпущено 24 снаряда.
По информации Прокудина, в результате обстрелов пять человек получили ранения, в том числе двое детей.
Мэр аннексированного Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что вечером 6 января под обстрел попала больница № 6 в Ленинском районе. По его словам, в здании больницы повреждены кровля и остекление. Кулемзин также заявил, что ранения получили трое пациентов больницы.
Ранее ТАСС сообщал об одном пострадавшем.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:
- За прошедшие сутки произошло 45 боевых столкновений;
- Российские войска нанесли девять ракетных ударов и 84 авиационных удара, а также совершили 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил и населенным пунктам;
- Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей;
- ВСУ отбили три атаки российских войск на купянском направлении, две атаки — на бахмутском направлении, девять атак — на марьинском направлении, пять атак — на запорожском направлении;
- На авдеевском направлении украинские войска продолжают сдерживать армию РФ, которая не оставляет попыток окружить Авдеевку. За сутки ВСУ отразили восемь атак в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, а также 16 атак около Первомайского и Невельского Донецкой области;
- Авиация ВСУ нанесла удары по 19 районам сосредоточения личного состава ВС РФ. Подразделения ракетных войск поразили четыре района сосредоточения личного состава, два пункта управления, три артиллерийских средства, радиолокационную станцию ПВО и четыре средства ПВО российской армии.
Пожалуйста, относитесь с осторожностью к заявлениям непосредственных участников конфликта о собственных успехах и потерях противника на поле боя.
В Днепре в результате атаки дронов повреждено жилое здание
В результате атаки беспилотников по Днепру вечером 6 января повреждено жилое здание и уничтожены легковые автомобили. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак рассказал, что в доме жили 22 семьи. Никто не пострадал. Сотрудники экстренных служб спасли из поврежденного дома шесть человек, в том числе двоих детей.
Позже Лысак уточнил, что в результате атаки дронов повреждены образовательное учреждение и общежитие, два многоэтажных здания и административное здание.
Кремль: Путин встретил Рождество с семьями военнослужащих, погибших на войне в Украине
Пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин встретил Рождество в храме в резиденции Ново-Огарево вместе с семьями военнослужащих, погибших в зоне «СВО».
Перед службой в храме Путин провел с ними встречу в своей подмосковной резиденцией.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, детям погибших военных «организовали краткую экскурсию по конюшне, рассказали о тех лошадях, которые там живут». После этого Путин «провел достаточно обстоятельную беседу с семьями, пообщался и с вдовами, и с детьми».
Российские войска атаковали Украину беспилотниками. ВСУ заявили, что сбили 21 дрон из 28
Воздушные силы ВСУ сообщили, что ночью 7 января российские войска атаковали Украину беспилотниками типа «Шахед» и тремя ракетами С-300. Украинские силы ПВО сбили 21 дрон из 28.
Противовоздушная оборона работала в Запорожской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой и Черкасской областях, говорится в сообщении ВСУ.
Здравствуйте! Начинается 683-й день полномасштабного вторжения российских войск в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.