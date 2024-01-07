Война Шестьсот восемьдесят третий день. Онлайн «Медузы»

В результате обстрелов Херсонской области пострадали пять человек, в том числе двое детей

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что за прошедшие сутки российские войска совершили 89 обстрелов Херсонской области, выпустив по ней 382 снаряда. По Херсону было выпущено 24 снаряда.

По информации Прокудина, в результате обстрелов пять человек получили ранения, в том числе двое детей.