Более ста жителей Белгорода эвакуировались в Старый Оскол из-за обстрелов

Пункты временного размещения в Старом Осколе приняли более ста жителей Белгорода, решивших уехать из города из-за обстрелов, сообщил глава администрации Старооскольского городского округа Андрей Чесноков.

«Сегодня и вчера по поручению губернатора области Вячеслава Гладкова встречали первых белгородцев, принявших решение переехать в наиболее безопасное место. Больше ста человек расположили в наших пунктах временного размещения граждан», — написал Чесноков.

Он также отметил, что проверил условия проживания переехавших в ПВР жителей Белгорода. По его словам, белгородцы размещены в комфортабельных и безопасных номерах. Им всем выдали продовольственные наборы, провели анкетирование, чтобы узнать об индивидуальных особенностях, организовали трехразовое питание и предоставили возможность обратиться к медикам.

«Мы готовы обеспечивать комфортабельное размещение наших земляков столько времени, сколько это будет необходимо», — добавил глава администрации.

Ранее об эвакуации жителей Белгорода в Воронежскую область сообщал губернатор региона Александр Гусев. «К сожалению, в последние дни участились обстрелы со стороны Украины жилых кварталов и гражданских предприятий в Белгороде. Понимая всю сложность ситуации, мы предложили соседям воспользоваться нашими пунктами временного размещения. Несколько семей накануне уже приехали в них. При необходимости подготовим еще больше мест в ПВР», — написал Гусев в своем телеграм-канале.

Регулярные обстрелы Белгорода начались после того, как российские войска нанесли несколько массированных ударов по Украине с применением ракет и дронов-камикадзе.

30 декабря ВСУ нанесли удар по центру Белгорода, в результате которого погибли более 20 человек, еще около ста получили ранения.

5 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что местные власти готовы вывезти из Белгорода жителей, которые хотят покинуть город из-за обстрелов.

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