Путин встретил Рождество в Ново-Огарево с семьями погибших военных

Президент России Владимир Путин в канун Рождества провел встречу с семьями военных, которые погибли в ходе боевых действий в Украине, сообщает пресс-служба Кремля.

Во время встречи, которая прошла в резиденции президента в Ново-Огарево, Путин поздравил собравшихся с Рождеством, напомнив, что военные действия в Украине продолжаются: «Как вы знаете, многие наши мужчины, мужественные, героические наши ребята, воины России и сейчас, в праздник, с оружием в руках отстаивают интересы нашей страны. Поэтому, во-первых, хотел бы, чтобы мы вместе с вами отсюда всех поздравили с этим праздником».

Также президент добавил, что его встреча с семьями погибших должна стать «ясным, понятным сигналом» для российских чиновников. «Ясным сигналом к тому, чтобы всегда и везде рядом с вами были мои коллеги, повторяю, любого уровня власти, управления, чтобы всегда вы чувствовали рядом с собой людей, которые по необходимости могут поддержать, помочь, прийти на помощь, если она нужна», — заявил Путин.

После этого, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин «провел достаточно обстоятельную беседу с семьями, общался и с вдовами, и с детьми» погибших военных. Затем он пригласил семьи на праздничный ужин. После этого Путин вместе с гостями посетили рождественскую службу в храме Спаса Нерукотворного Образа, расположенного на территории резиденции.

Тему войны Путин также затронул и в поздравлении россиян с Рождеством. «Глубокого, искреннего уважения заслуживают усилия религиозных организаций, направленные на поддержку наших героев — участников специальной военной операции, жителей Донбасса и Новороссии», — заявил он.

Как отмечает «Агентство», в прошлогоднем поздравлении президента с Рождеством война не упоминалась. Кроме того, за первую неделю 2024 года президент провел три встречи с военными и их семьями. Так, 1 января в Ново-Огарево прошла встреча Путина с участниками боевых действий. Незадолго до этого президент общался с военнослужащими, которые проходят лечение и реабилитацию в военном госпитале имени Вишневского в Подмосковье.