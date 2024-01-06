Российские войска нанесли ракетный удар по Донбассу. Погибли 11 человек, в том числе пятеро детей

Как минимум 11 человек погибли и еще восемь получили ранения в результате российских обстрелов Покровского района Донецкой области, сообщает глава военной администрации региона Вадим Филашкин.

По его данным, 6 января войска РФ наносили по району удары ракетами С-300.

Основной удар пришелся по городу Покровск и селу Ровное Мирноградской общины, расположенным примерно в 60 километрах к северо-западу от аннексированного Донецка.

В Ровном, как ранее сообщил чиновник, снаряд попал в дом, в котором предположительно находилась семья из шести человек.

Среди погибших — пятеро детей, добавил Филашкин.

Удар по Покровскому району прокомментировал в своем обращении по итогам 682-го дня войны президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что российские обстрелы велись «по обычной жилой застройке, по частным домам», а также выразил соболезнования близким погибших. «Россия должна чувствовать — всегда чувствовать — что ни один из таких ударов без последствий для государства-террориста не пройдет», — добавил Зеленский.

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