Война Шестьсот восемьдесят второй день. Онлайн «Медузы»

Минобороны России сообщило о перехвате четырех украинских ракет над Крымом

В ночь на 6 января около 00:30 российские силы ПВО перехватили и уничтожили четыре украинские авиационные управляемые ракеты над территорией Крыма, утверждает Минобороны России.

Других подробностей ведомство не приводит.

Кроме того, вечером 5 января, как утверждает министерство, средства ПВО также перехватили над западной частью акватории Черного моря пять беспилотников, намеревавшихся атаковать объекты на территории России.

С украинской стороны сообщения российского Минобороны об атаке не комментировали.

Жители Крыма накануне вечером сообщали, что слышали около 10 взрывов в районе Евпатории. Взрывы также слышали в Сакском районе Крыма. Кроме того, в районе 22 часов по Москве перекрывали движение автомобилей по Крымскому мосту. Он оставался закрытым, по данным РИА Новости, около часа, после этого движение по нему возобновили.