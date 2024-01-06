Война Шестьсот восемьдесят второй день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 5 января читайте здесь.
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- Минобороны России отчиталось о перехвате четырех украинских ракет над Крымом.
Минобороны России сообщило о перехвате четырех украинских ракет над Крымом
В ночь на 6 января около 00:30 российские силы ПВО перехватили и уничтожили четыре украинские авиационные управляемые ракеты над территорией Крыма, утверждает Минобороны России.
Других подробностей ведомство не приводит.
Кроме того, вечером 5 января, как утверждает министерство, средства ПВО также перехватили над западной частью акватории Черного моря пять беспилотников, намеревавшихся атаковать объекты на территории России.
С украинской стороны сообщения российского Минобороны об атаке не комментировали.
Жители Крыма накануне вечером сообщали, что слышали около 10 взрывов в районе Евпатории. Взрывы также слышали в Сакском районе Крыма. Кроме того, в районе 22 часов по Москве перекрывали движение автомобилей по Крымскому мосту. Он оставался закрытым, по данным РИА Новости, около часа, после этого движение по нему возобновили.
Здравствуйте! Начинается 682-й день полномасштабного вторжения российских войск в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.