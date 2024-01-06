Felipe Dana / AP / Scanpix / LETA

Британское издание The Daily Telegraph опубликовало фрагмент из книги корреспондента журнала Time Саймона Шустера, посвященной президенту Украины Владимиру Зеленскому. Книга называется «Шоумен: Взгляд изнутри на вторжение, которое потрясло мир и сделало из Владимира Зеленского лидера». Шустер пишет о Зеленском с тех пор, как тот решил избираться в президенты. Первый год после полномасштабного вторжения российских войск журналист много раз встречался с украинским лидером и его окружением. Например, в начале войны он провел две недели в офисе президента, а в октябре 2023-го в Time вышел его нашумевший текст о разочаровании Зеленского в западных союзниках. В опубликованном фрагменте книги Шустер рассказывает, каким он встретил Зеленского несколько лет назад и каким человеком тот стал через год после начала войны. «Медуза» публикует пересказ отрывка.

До 24 февраля 2022 года

Шустер познакомился с Зеленским весной 2019 года в разгар его президентской кампании. Их встреча произошла за кулисами комедийного шоу, в котором участвовал будущий президент Украины. Это было последнее выступление Зеленского перед выборами. Позже его друзья расскажут Шустеру о зависимости Зеленского от аплодисментов и лести. Сам он в беседах с журналистом признавался, что выход на сцену вызывает у него две эмоции: сначала страх, а затем удовольствие — после преодоления страха.

Шустеру с самого начала показалось странным решение Зеленского идти в президенты и стать одним из тех, кого он презирал, — то есть политиком. Журналист всегда задавался вопросом, искренне ли Зеленский хотел заполучить президентский пост, была ли ему нужна власть — или ему просто было скучно. В личных беседах он в шутку говорил Шустеру, что будет встречаться только с «веселыми» политиками, а к остальным отправит «профессионалов».

Тогда же он обещал не жить в правительственных особняках. Но в итоге все же обосновался в резиденции в охраняемом поселке Конча-Заспа под Киевом. «Пресса так и не простила ему этого. Это помогает понять, почему он не был популярным лидером в третью зиму своего президентства», — отмечает Шустер. Именно в этой резиденции Зеленский встретил начало полномасштабной войны.

Вторжение

Зеленский до последнего не верил, что Россия начнет войну, утверждает Шустер. Ранним утром 24 февраля, когда кортеж главы государства мчался в офис президента, Зеленскому позвонил его друг Денис Монастырский, занимавший на тот момент пост министра внутренних дел. Он заявил, что российские войска атакуют по всем направлением. «Отбросьте их», — якобы ответил Зеленский. Шустер называет такую уверенность одной из сильных сторон украинского лидера, но отмечает, что в тот момент подобные слова казались неуместными: у Украины было недостаточно ресурсов, чтобы полностью отразить нападение.

Еще утром первого дня войны некоторые правительственные чиновники сбежали из Украины, а больше всего случаев «дезертирства» было в СБУ. Некоторые европейские лидеры предлагали помощь в эвакуации и самому Зеленскому, но тот, согласно Шустеру, счел подобные идеи оскорбительными — союзники словно уже «списали его со счетов». В разговоре с журналистом президент вспомнил, как подбадривал себя: «Они [украинские чиновники и военные] смотрят. Ты символ. Нужно действовать так, как должен действовать глава государства».

В то же утро Зеленскому начали поступать сообщения о нападении ВС РФ на аэропорт в поселке Гостомель под Киевом. Шустер отмечает, что несколькими неделями ранее директор ЦРУ Уильям Бернс предупреждал о том, что именно этот аэропорт может стать целью российских войск, но президента Украины не убедили сигналы из Вашингтона. Реакция Зеленского на нападение в итоге «застала некоторых его помощников врасплох» — они еще никогда не видели его «в такой ярости». «Он отдавал самые суровые приказы. Никакой пощады. Используйте все доступное оружие, чтобы уничтожить там все российское», — вспоминал в беседе с Шустером один из них. Но у ВСУ не было возможностей оперативно защитить Гостомель — и на некоторое время они были вынуждены отступить.

Параллельно проходил экстренный саммит европейских лидеров, где обсуждались санкции против РФ. Главы некоторых государств, например Германии и Венгрии, поначалу не хотели разрывать связи с российской банковской системой. Вскоре к переговорам подключился «бледный и усталый» Зеленский — и сразу признался, что «возможно, это последний раз», когда партнеры видят его живым. При этом он потребовал от них ответа на вопрос, позволят ли Украине когда-нибудь вступить в Евросоюз.

«Его выступление, продолжавшееся всего около пяти минут, имело большее воздействие, чем месяцы, если не годы, разговоров о российской угрозе. Это был президент европейской демократии, укрывшийся в бункере и готовящийся встретить смерть и оккупацию своей страны», — пишет Шустер.

Репортаж Шустера из офиса президента Украины

«Я постарел от всей этой мудрости, которой никогда не хотел» Корреспондент журнала Time Саймон Шустер провел две недели в офисе Владимира Зеленского. Он рассказал, как война изменила президента Украины

Репортаж Шустера из офиса президента Украины

«Я постарел от всей этой мудрости, которой никогда не хотел» Корреспондент журнала Time Саймон Шустер провел две недели в офисе Владимира Зеленского. Он рассказал, как война изменила президента Украины

«До войны его называли Володя, после перешли на официальное обращение — Владимир Александрович»

Следующие недели Зеленский проводил в бункере в правительственном районе на Банковой улице в Киеве. Шустер пишет, что жизнь в таких условиях влияла на состояние президента и его команды. В какой-то момент лицо Зеленского «стало желтоватым», он жаловался на недостаток солнечного света и свежего воздуха. По словам его помощницы, президент напоминал «ходячий труп». Через какое-то время быт в бункере наладился, а сотрудникам стали предоставлять горячее питание.

8 апреля 2022-го в Киев приехала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В тот же день под ракетный удар попал , погибли почти 60 человек. Эта новость дошла до Зеленского, когда он готовился ко встрече с фон дер Ляйен. Ему стало трудно сосредоточиться, а к моменту встречи «его лицо было зеленым».

В 55-й день вторжения Зеленский объявил, что началась битва за Донбасс. Тогда же он пригласил Шустера в свой кабинет. Помощники президента предупреждали журналиста, что график Зеленского нестабилен, «как и его настроение в последнее время». Вот как Шустер описывает обстановку в президентском офисе в тот момент:

[Президентский] комплекс казался пустынным и немного жутковатым. Затем голос из рации одного из военных сообщил, что [Зеленский] подходит. Все отступили, освобождая дорогу: сотрудники, солдаты, помощники. Было любопытно наблюдать, как они стояли смирно — не боясь его, но в напряжении. Окружение [Зеленского] не всегда вело себя таким образом. Вначале коллеги часто называли его Володя и оставались на своих местах, когда он входил в кабинет. Теперь они перешли на официальное обращение — Владимир Александрович.

Шустер вспоминает слова Зеленского, которые тот произнес в беседе с журналистом во время предвыборной кампании: «Самое страшное — потерять людей, которые тебя окружают. Тех, кто тебя поддерживает и подсказывает, когда ошибаешься». После почти двух месяцев войны было не ясно, исполняет ли еще кто-либо эту роль, констатирует автор.

После отступления российских войск из Киевской области осада украинской столицы стала маловероятной, и к середине весны 2022-го Зеленский смог сосредоточиться на политической повестке. Шустер отмечает, что к тому времени деятельность 10 политических партий в Украине была приостановлена, а вскоре Зеленский «свел счеты» с бизнесменами Игорем Коломойским и Геннадием Корбаном. К лету ведущие «политические кланы» устали от «своеволия» Зеленского, и некоторые политики в стране стали задаваться вопросом, сможет ли президент справиться с полномочиями, возложенными на него, — а затем расстаться с ними.

Тогда же у Зеленского появился еще один, как выражается Шустер, «своего рода оппонент» — главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, чья популярность с начала войны сильно выросла. По мере того, как российские войска отступали, Зеленский становился все более уверенным в себе, пишет журналист. И некоторые чиновники в его офисе подозревали Залужного в «жажде власти». Сам главком в разговоре с Шустером констатировал, что «политики и генералы — неудобные партнеры». По словам Залужного, лучше всего их отношения складываются тогда, когда Зеленский убеждает союзников предоставить Киеву оружие. «Ему нужно разбираться в военном деле не больше, чем знать о медицине или строительстве мостов», — отмечал в беседах с Шустером Залужный. Зеленский не следовал этому совету: «он сформировал собственные военные приоритеты и они не всегда совпадали с приоритетами Залужного». Со временем этот разрыв, пишет Шустер, «начал расти».

Нашумевший текст Шустера о разочаровании Зеленского в Западе

Зеленский думает, что мир устал от войны, а Запад его предал. При этом в Киеве уже далеко не все верят в победу Репортер Time Саймон Шустер поговорил с президентом Украины и его соратниками. Вот главное из его текста

Нашумевший текст Шустера о разочаровании Зеленского в Западе

Зеленский думает, что мир устал от войны, а Запад его предал. При этом в Киеве уже далеко не все верят в победу Репортер Time Саймон Шустер поговорил с президентом Украины и его соратниками. Вот главное из его текста

Визит в освобожденный Херсон

В книге Шустер также рассказал о поездке Зеленского в Херсон практически сразу после освобождения города от российской оккупации. Служба безопасности убеждала президента отложить поездку хотя бы на несколько дней, но тот не прислушался. «Все дело в людях. Девять месяцев они были под оккупацией. Да, у них было два дня эйфории. Но скоро они впадут в депрессию», — объяснял Зеленский журналисту решение поехать в Херсон.

Прибыв в город, Зеленский без каски и бронежилета направился к толпе на центральной площади. Он улыбался и махал рукой приветствовавшим его людям.

С площади Зеленский и сопровождавшая его группа доехали до подземного командного пункта, где президент должен был встретиться с офицерами. Когда он вошел в помещение, никто не встал и не поприветствовал его, отмечает Шустер. Позже Зеленский скажет журналисту, что всегда предпочитал, чтобы его встречали как равного солдатам, и такая реакция в штабе не показалась ему признаком неуважения.

Шустер также пишет, что уже после начала войны Зеленский прочитал книгу о жизни Уинстона Черчилля, с которым его не раз сравнивали. Сам президент говорит, что предпочел бы, чтобы его ассоциировали с писателем Джорджем Оруэллом или Чарли Чаплином, которые высмеивали Гитлера. «Эти художники помогали обществу. И их влияние часто было сильнее артиллерии», — объяснил эту параллель Зеленский.

Как менялся Зеленский

Шустер рассказывает, что в течение нескольких лет после возвращения из командировок в Киев окружающие спрашивали у него: «Какой он, Зеленский?» Журналист вспоминает, что во время предвыборной кампании тот показался ему «наивным обаятельным человеком, который готовится войти в мир циников, олигархов и головорезов, которые не без оснований приняли его за легкую добычу». К концу 2019 года Зеленский во многом утратил свою политическую «невинность», но «власть еще не ожесточила его».

Самые сильные изменения произошли в первые месяцы вторжения. Упрямый, уверенный в себе, мстительный, невежливый, храбрый до безрассудства и беспощадный к тем, кто стоит у него на пути, он направлял гнев и стойкость своего народа и целенаправленно транслировал их миру. Именно мастерство шоумена, которое он оттачивал более 20 лет в качестве актера, сделало Зеленского таким эффективным в ведении этой войны.

По словам Шустера, публично друзья и соратники Зеленского говорят, что у него всегда были качества, позволяющие руководить страной в чрезвычайных обстоятельствах. Но в частных разговорах они же признаются, что «шокированы его новым „я“». Журналист отмечает, некоторые аспекты характера Зеленского ему не удалось рассмотреть, а какие-то беспокоят его, если представлять Зеленского руководителем страны после войны.

Шустер встретился с Зеленским за несколько дней до Рождества 2022 года в Вашингтоне. Это была первая зарубежная поездка президента с момента вторжения. Именно тогда журналист впервые не смог разглядеть в украинском лидере черты «молодого Зеленского из комедий»: «Его походка стала свинцовой и неподвижной в плечах, как у идущего в бой бульдога. Война еще далека от завершения. Но человек, находящийся в центре всего этого, уже завершил перерождение в лидера военного времени».

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