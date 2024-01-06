Минобороны РФ отчиталось, что перехватило четыре ракеты и пять дронов в Крыму. ВСУ заявили, что поразили военный аэродром «Саки»
В ночь на 6 января дежурные средства ПВО перехватили четыре авиационных управляемых ракеты, запущенных с территории Украины по аннексированному Крыму, заявили в Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, украинские ракеты были уничтожены около 00:30 6 января по московскому времени. О других подробностях ракетных ударов, включая возможные последствия, ничего не сообщается.
Ранее вечером 5 января Минобороны РФ также отчитывалось об уничтожении пяти украинских дронов в западной части Черного моря.
Проукраинский телеграм-канал «Крымский ветер» со ссылкой на очевидцев сообщал, что ночью были слышны около десяти взрывов в районе Евпатории. Кроме того, взрывы слышали в Сакском районе, где в поселке Новофедоровка находится военный аэродром «Саки». Также вечером примерно на час перекрывалось движение автомобилей по Крымскому мосту в Керченском проливе.
Утром 6 января командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук заявил, что украинские военные поразили командный пункт на аэродроме «Саки» в аннексированном Крыму.
Российская сторона эту информацию не комментировала.
4 января Минобороны РФ сообщало о пресечении атаки ВСУ на Крым. В ведомстве заявили, что российские силы ПВО сбили над полуостровом десять авиационных управляемых ракет. Позже также сообщалось об уничтожении 36 украинских беспилотников.
Командующий воздушными силами ВСУ Николай Олещук назвал взрывы в Севастополе и Евпатории «операцией» украинских сил и поблагодарил летчиков ВВС Украины. В стратегическом командовании ВСУ утверждали, что в ходе атаки 4 января был поражен командный пункт соединения российских войск вблизи Севастополя.