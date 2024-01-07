В Челябинске арестовали 16-летнего подростка по делу о поджоге бомбардировщика

Тракторозаводский районный суд Челябинска отправил под арест 16-летнего подростка из Дагестана, обвиняемого в покушении на диверсию на объекте Вооруженных сил РФ, сообщает 74.ru.

По версии следствия, подросток, имя которого не называется, попытался поджечь бомбардировщик на челябинском военном аэродроме «Шагол». Издание пишет, что самолет успели оперативно потушить.

Сотрудники ФСБ задержали обвиняемого 5 января. В спецслужбе тогда заявили, что подросток причастен к попытке совершения диверсии в январе 2024 года по заданию спецслужб Украины. При задержании у него изъяли «средства связи и носители информации, содержащие его фотоотчеты и переписку с украинскими кураторами», утверждали в ФСБ.

Кроме того, в спецслужбе заявили, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена причастность обвиняемого «к совершенным в ноябре и декабре 2023 года поджогам на объектах связи и железнодорожной инфраструктуры» в Дагестане.

Главное управление разведки Минобороны Украины раннее заявило, что на челябинском военном аэродроме «Шагол» в ночь на 4 января сгорел бомбардировщик Су-34. В соцсетях ГУР было опубликовано видео горящего бомбардировщика. Насколько серьезны повреждения получил самолет, неясно.

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