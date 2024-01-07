Российские войска атаковали Украину беспилотниками и ракетами. 21 из 28 дронов удалось сбить
Источник: Командование Воздушных сил ВСУ
Российские войска в ночь на 7 января атаковали Украину ударными беспилотниками типа «Шахед» и тремя ракетами С-300, сообщает командование Воздушных сил ВСУ.
Согласно заявлению военных, украинским силам ПВО удалось сбить 21 из 28 беспилотников. Противовоздушная оборона работала в Запорожской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой и Черкасской областях, говорится в сообщении ВСУ. О последствиях атаки военные не сообщили.
В то же время глава Кировоградской областной администрации Андрей Райкович заявил, что в Кропивницком районе области в результате падения обломков были повреждены частный дом и линия электропередачи. По его данным, во время атаки никто не пострадал.