Российские войска атаковали Украину беспилотниками и ракетами. 21 из 28 дронов удалось сбить

Российские войска в ночь на 7 января атаковали Украину ударными беспилотниками типа «Шахед» и тремя ракетами С-300, сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Согласно заявлению военных, украинским силам ПВО удалось сбить 21 из 28 беспилотников. Противовоздушная оборона работала в Запорожской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой и Черкасской областях, говорится в сообщении ВСУ. О последствиях атаки военные не сообщили.

В то же время глава Кировоградской областной администрации Андрей Райкович заявил, что в Кропивницком районе области в результате падения обломков были повреждены частный дом и линия электропередачи. По его данным, во время атаки никто не пострадал.

Главные события дня

Война Шестьсот восемьдесят третий день. Онлайн «Медузы»

Главные события дня

Война Шестьсот восемьдесят третий день. Онлайн «Медузы»