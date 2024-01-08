В Нижнем Тагиле произошел взрыв на железной дороге

Взрыв на железнодорожных путях произошел возле станции Сан-Донато, расположенной в черте города Нижний Тагил, сообщила Baza. Взрывное устройство прикрепили к цистерне состава, вышедшего с расположенной рядом нефтебазы, пишет телеграм-канал «112».

Первыми взрыв услышали сотрудники военизированной охраны, которые охраняли вагоны с металлом неподалеку. Они осмотрели место, нашли поврежденную цистерну и еще одно взрывное устройство, прикрепленное магнитом к соседней цистерне, пишет «112». О том, что рядом с местом взрыва нашли второе взрывное устройство, также сообщает Baza.

В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры сообщили ТАСС, что на железной дороге в Нижнем Тагиле произошел «некий хлопок» (так власти РФ называют взрывы — прим. «Медузы»). «Зафиксирован хлопок, взрыва как такового не было», — сказали РИА Новости в пресс-службе транспортной прокуратуры. По предварительной информации, никто не пострадал, железнодорожная инфраструктура не повреждена.

В РЖД допустили, что у станции Сан-Донато в Свердловской области возможны задержки «в связи с проведением оперативных мероприятий правоохранительными органами». Ограничено движение поездов на участке Нижний Тагил — Гороблагодатская.

В антитеррористической комиссии Свердловской области сообщили, что в результате «хлопка» на железной дороге «схода железнодорожных вагонов не произошло, повреждений железнодорожного полотна не зафиксировано».

После полномасштабного вторжения войск РФ в Украину в разных городах России стали происходить взрывы на железной дороге. В ночь на 30 ноября 2023 года в Северомуйском тоннеле БАМ загорелась цистерна грузового поезда. Украинские СМИ заявили со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины, что в тоннеле сработало взрывное устройство, а за взрывом стоит СБУ.

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