Bloomberg: Украина провела в Саудовской Аравии тайную встречу со странами G7 и глобального Юга

В Саудовской Аравии 16 декабря прошла секретная встреча представителей Украины, стран «Большой семерки» и некоторых государств , на которой обсуждалась украинская . Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом встречи.

Среди участников со стороны стран глобального Юга Bloomberg называет представителей Индии, Саудовской Аравии и Турции. Китай, Бразилия и ОАЭ, которые были на предыдущих саммитах, на эту встречу своих представителей не отправили. По словам источников Bloomberg, Бразилия прислала письменное заявление — однако что в нем говорилось, не уточняется.

Секретной встречу, как пишет агентство, сделали в частности для комфорта ее участников. По словам источников Bloomberg, такой формат позволил провести более свободное и откровенное обсуждение условий мира и принципов потенциального взаимодействия Украины с Россией в будущем. Страны-участницы встречи, в основном, были представлены советниками по национальной безопасности.

«Значительного прогресса», как пишет издание, стороны не достигли. По данным Bloomberg, страны глобального Юга призывают начать прямое взаимодействие с Россией, а Украина и страны «семерки» считают, что президент РФ Владимир Путин не проявляет никаких признаков стремления к переговорам.

В Совете национальной безопасности Белого дома отказались от комментариев. В Украине и Саудовской Аравии на запросы о комментариях также не ответили.

В конце декабря 2023 года The New York Times со ссылкой на российских и американских чиновников писал, что Путин, начиная с сентября, по разным дипломатическим каналам «подает сигналы» о готовности начать переговоры о прекращении огня в Украине.

В начале января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Путин «определенно не ведет себя как человек, готовый к переговорам», несмотря на появляющиеся об этом сообщения в прессе.

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