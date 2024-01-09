«Ведомости»: власти РФ рассматривают возможность отмены голосования на президентских выборах в консульствах «недружественных» стран

В российский консульствах на территории некоторых «недружественных» стран не будут организованы участки для голосования на выборах президента РФ. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

Собеседник газеты уточнил, что речь может идти не обо всех странах из списка (там их 49), но о значительной их части. По информации «Ведомостей», окончательное решение не принято, проходят консультации.

Еще один собеседник издания, близкий к МИД России, заявил, что возможность отмены голосования в консульских учреждениях обсуждается, а окончательное решение будет вынесено в январе.

Причину такого решения источники газеты объясняют соображениями безопасности и сокращением числа консульских работников.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что министерство «изучает ситуацию». Российская сторона запрашивает страны «на предмет обеспечения безопасности», после чего «будет принято решение о схеме организации голосования за рубежом».

Политический юрист Олег Захаров в разговоре с «Ведомостями» отметил, что если участки не будут образованы в российских консульствах в «недружественных» странах, прежде всего в ЕС, простого способа для голосования россиян, проживающих за рубежом, может не остаться.

В начале декабря 2023 года глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что на предстоящих президентских выборах дистанционное электронное голосование (ДЭГ) не будет применяться за рубежом. По ее мнению, это «очень рискованно и может сорвать ДЭГ полностью». Она отмечала, что с голосованием за рубежом сейчас «очень много проблем».

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

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