Губернатор Орловской области сообщил, что два дрона упали на «объект топливно-энергетического комплекса». Телеграм-каналы пишут об атаке на нефтебазу

Два беспилотника упали на объект топливно-энергетического комплекса в Орле. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

По его словам, в результате падения дронов произошел пожар, «возгорание оперативно локализовано, оказывается необходимая помощь». Он добавил, что ситуация находится «под полным контролем».

Телеграм-каналы Mash и Shot пишут, что украинский дрон-камикадзе атаковал нефтебазу «Орелнефтепродукт». По информации Shot, беспилотник врезался в пустой резервуар. На фотографиях, публикуемых каналами, виден столб дыма.

Обновление. Позже Клычков сообщил, что «вражеские БПЛА» атаковали объекты топливно-энергетического комплекса Орловской области. В результате пострадали три человека. Двое пострадавших отказались от госпитализации.

Mash утверждает, что второй украинский дрон атаковал «Орелэнерго» на Высоковольтной улице. Там начался пожар. Телеграм-канал «112» сообщает, что в результате атаки дронов на город Орел пострадали два человека. Они получили порезы от разбитых стекол в здании «Орелэнерго».

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