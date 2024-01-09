Суд арестовал на 10 суток солиста группы «Щенки». Он выступил голым на концерте в Петербурге

Калининский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на 10 суток солиста группы «Щенки» Максима Тесли (настоящее имя — Максим Моисеев). Его признали виновным в мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 КоАП РФ). Об этом сообщает пресс-служба петербургских судов.

Максима Тесли задержали 8 января в аэропорту Пулково, откуда он собирался вылететь в Екатеринбург, а затем в Казахстан. Это произошло после того, как в соцсетях и телеграм-каналах распространилось видео с концерта «Щенков», на котором Тесли вышел на сцену петербургского клуба в одном носке на гениталиях.

«Было. Сожалею. Это случилось нечаянно. Я не думал, что этот носок спадет и это казалось уместным перфомансом, что, конечно, было не так», — приводит слова музыканта на заседании пресс-служба петербургских судов.

Телеграм-канал «Mash на Мойке» утверждает, что музыканту также вручили повестку в военкомат для постановки на воинский учет и уточнения данных.

После появления видео глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала солиста «Щенков» подражателем рэпера Vacio, которого дважды арестовали за участие в «почти голой» вечеринке Насти Ивлеевой. Роликом, по данным «Фонтанки», заинтересовались сотрудники Центра по противодействию экстремизму, усмотрев в действиях музыканта «признаки административного правонарушения».

По информации Mash, на музыканта написал донос в прокуратуру провластный активист Виталий Бородин.

6 января Лефортовский суд Москвы назначил рэперу Vacio десять суток административного ареста по статье о мелком хулиганстве. Это произошло после того, как он отбыл 15 суток ареста за участие в «почти голой» вечеринке Насти Ивлеевой. Музыкант должен был выйти на свободу 5 января, однако на выходе из спецприемника № 1 на Симферопольском бульваре в Москве его вновь задержали. В полиции утверждали, что поводом для нового протокола стало то, что рэпер ругался матом на выходе из ОВД.

Что было на той вечеринке — и что было потом

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Что было на той вечеринке — и что было потом

Звезды российской поп-сцены массово извиняются за участие в «почти голой» вечеринке Насти Ивлеевой (это все действительно происходит) Киркоров: «Бывают моменты, когда зашел не в ту дверь». Билан: «Прекрасно понимаю негодование на передовой»