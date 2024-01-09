Вокалист группы «Щенки» выступил голым на концерте в Петербурге. На него написали донос о «пропаганде» ЛГБТ, а затем задержали

На солиста группы «Щенки» Максима Тесли (настоящее имя — Максим Моисеев) написали донос в Генпрокуратуру РФ из-за выступления на концерте в обнаженном виде.

7 января на концерте в клубе Mod в Петербурге Тесли во время исполнения песни «Белое на белом» вышел на сцену в одном носке на гениталиях, а затем снял его, оставшись полностью голым.

Как пишет Mash, на музыканта пожаловался в прокуратуру активист , который усмотрел в выступлении «пропаганду» ЛГБТ.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала солиста «Щенков» подражателем рэпера Vacio, которого дважды арестовали за участие в «почти голой» вечеринке Насти Ивлеевой. «Интересно, как на это отреагируют правоохранительные органы северной столицы», — написала она в своем телеграм-канале.

Издание «Фонтанка» пишет, что роликом с выступлением Тесли в обнаженном виде уже заинтересовались сотрудники Центра по противодействию экстремизму. В действиях музыканта уже якобы усмотрели «признаки административного правонарушения».

На видео также обратил внимание депутат Госдумы Виталий Милонов. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он заявил, что теперь вокалисту «Щенков», вероятно, придется «надеть серую униформу и выступать в исправительной колонии». Депутат утверждает, что устроит проверку клубу Mod, в котором проходил концерт «Щенков». «Откроем студию детских танцев в клубе Mod, пусть дети там бабочек собирают, гербарии лепят. Найти можно применение этому месту», — добавил Милонов.

Обновлено. По данным Mash, Максима Тесли задержали в аэропорту Пулково, откуда он собирался вылететь в Екатеринбург, а затем в Казахстан. Музыканта доставили в полицию Калининского района Петербурга. Как утверждает «Фонтанка», Тесли вменяют мелкое хулиганство, «но в перспективе маячит уголовное дело».

В декабре 2023 года суд назначил 15 суток административного ареста по статье о мелком хулиганстве рэперу Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), который пришел на «почти голую» вечеринку Насти Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» в одном носке на гениталиях. Музыканта также оштрафовали на 200 тысяч рублей за «пропаганду» ЛГБТ. После Нового года Vacio повторно арестовали на десять суток, также по обвинению в мелком хулиганстве. По данным СМИ, рэперу также вручили повестку в военкомат. Саму «почти голую» вечеринку суд признал «пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений», а ее организатора Настю Ивлееву оштрафовали на 100 тысяч рублей.