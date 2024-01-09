Мирная жительница погибла при обстреле села в Курской области. Над регионом сбили четыре дрона, летевших в направлении аэропорта и АЭС

Мирная жительница Курской области погибла при обстреле со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт. По его словам, под обстрел попало приграничное село Горналь, недалеко от города Суджа. В результате обстрела повреждены два дома.

В Минобороны РФ заявили, что около 15:00 по местному времени средства ПВО сбили над Курской областью четыре беспилотника, а также перехватили два дрона над Орловской областью. Российская сторона обвинила в атаке «киевский режим».

По данным телеграм-канала Mash, в Курской области беспилотники летели в направлении международного аэропорта в Курске. Силы ПВО, по словам Старовойта, сбили один из беспилотников в Курчатовской районе, где находится Курская АЭС.

В Орловской области, по заявлению властей, два дрона упали на «объект топливно-энергетического комплекса», вероятно, речь о нефтебазе в Орле, пострадали три человека. Третий беспилотник, как утверждается, упал на нежилой объект в районе поселка Малая Саханка

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