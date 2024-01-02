На жителя Великого Новгорода составили протокол о «дискредитации» армии из-за гирлянды с надписью «Слава Украине!»

Полицейские в Великом Новгороде составили административный протокол о «дискредитации» российской армии на местного жителя, у которого на балконе висела гирлянда с надписью «Слава Украине!». Как сообщили ТАСС в МВД по Новгородской области, протокол составили 1 января.

«Поступило сообщение, <…> наряд выехал на место, установлены хозяева квартиры, где размещена гирлянда. На ней транслировался лозунг, прославляющий Вооруженные силы Украины. Гирлянда изъята», — рассказал собеседник агентства.

При этом владельцы квартиры заявили полицейским, что на гирлянде, которая управляется по Wi-Fi, должно было высвечиваться поздравление с Новым годом.

Телеграм-канал Baza пишет, что гирлянда с надписью «Слава Украине!» на украинском языке висела на балконе 43-летнего Андрея, а пожаловались на него соседи. По данным издания, новгородец собрал гирлянду по инструкции ютьюб-блогера. Он по отдельности заказал микроконтроллер, светодиодную ленту, а затем скачал прошивку. После сборки на гирлянде светилась надпись «С наступающим Новым годом!», но в полночь она автоматически сменилась.

На форуме блогера Baza обнаружила еще несколько человек из разных городов России, которые пожаловались на то, что в полночь на самодельной гирлянде включился украинский лозунг.

Модератор форума предположил, что автор одной из версий прошивки для гирлянды устроил «провокацию», заложив в нее автоматическую смену лозунга. Один из пользователей форума написал, что автор прошивки — уроженец Харькова, и это его «месть за прилеты». По другой версии, гирлянду могли взломать через Wi-Fi.

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