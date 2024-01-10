Украинские власти внесли сеть ресторанов Subway в список «спонсоров войны»

Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло американскую сеть ресторанов Subway в список «международных спонсоров войны». Об этом сообщается на сайте НАПК.

В сообщении говорится, что в России продолжают работать более 500 ресторанов компании, которые выплачивают сотни тысяч долларов налогов в российский бюджет. Украинское агентство утверждает, что Subway «активно рекламирует свою деятельность через подсанкционные российские соцсети и доставляет еду через сервисы „Яндекса“». После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину компания не объявляла об уходе из РФ.

По данным НАПК, Subway заявлял, что всеми ресторанами в России независимо владеют и управляют местные франчайзи, поэтому рестораны остаются открытыми в России. Украинские власти утверждают, что это утверждение вводит в заблуждение.

В заявлении НАПК отмечается, что Subway якобы наняла российскую юридическую компанию, чтобы найти законный способ собирать роялти с российских франчайзи, так как западные компании не могли получать отчисления из-за введенных российскими банками ограничений. По информации агентства, юридическая фирма нашла механизмы, позволяющие законно собирать роялти с российских ресторанов Subway.

«Попыток осудить войну России против Украины от руководства компании не было», — заключили в НАПК.

Компания Subway была основана Фредом де Люком и Питером Баком в 1965 году. В 2023 году новым владельцем сети стала инвестиционная компания Roark Capital, которая владеет еще несколькими брендами — Dunkin' Donuts, Arbyʼs и Buffalo Wild Wings.

В России первый ресторан Subway появился в Санкт-Петербурге на Невском проспекте в 1994 году.