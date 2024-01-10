Столкновения в Вашингтоне при попытке захвата здания Капитолия сторонниками Дональда Трампа. 6 января 2021 года Shannon Stapleton / Reuters / Scanpix / LETA

В журнале Time вышла статья политолога и эксперта по международным отношениям , озаглавленная «10 главных глобальных рисков 2024 года». По мнению Бреммера, главными рисками для мира будут оставаться две продолжающихся войны — России с Украиной и Израиля с ХАМАС, но к ним добавится новое противостояние, которое политолог охарактеризовал как «война Соединенных Штатов с самими собой».

«США против самих себя»

Как отмечает Бреммер, хотя США остаются исключительно мощным государством в военном и экономическом отношении, политическая система в стране сейчас более «дисфункциональна», чем где бы то ни было среди развитых демократий. По мнению политолога, президентская кампания в 2024 году лишь усугубит политический раскол в стране и подорвет авторитет США на международном уровне. «В мире, охваченном кризисом, перспектива победы [Дональда] Трампа ослабит позиции США, поскольку союзники и противники страны будут пытаться страховаться от его вероятной политики», — полагает Бреммер.

«Ближний Восток на грани»

По мнению Бреммера, в 2024 году боевые действия в секторе Газа не только не прекратятся, но и появится вероятность перерастания конфликта в более широкую региональную войну, в том числе с прямым вовлечением США и Ирана. В частности, отмечает политолог, одним из наиболее вероятных путей к эскалации может стать решение Израиля или ливанской «Хизбаллы» атаковать друг друга, а также рост числа нападений на базы США со стороны поддерживаемых Ираном йеменских хуситов. По мнению Бреммера, на самом деле ни одна из сторон не хочет разрастания конфликта, однако «порох уже сухой, а количество игроков со спичками велико», что повышает риск эскалации.

«Разделенная Украина»

По мнению Бреммера, вторжение в Украину остается «историческим провалом» для России — из-за санкций, вступления Финляндии и Швеции в НАТО, а также отказа Европы от российских энергоресурсов. Однако в наступившем году, отмечает политолог, Украина будет «де-факто разделена», а у России есть инициатива на поле боя и материальное преимущество.

2024 год — это переломный момент в войне: если Украина в ближайшее время не решит свои кадровые проблемы, не увеличит производство оружия и не разработает реалистичную военную стратегию, ее территориальные потери могут остаться — и даже увеличиться. Киев серьезно пострадал от снижения политической и материальной поддержки со стороны США, а перспективы получения европейской помощи лишь немногим лучше. Украина отчаянно нуждается в дополнительных войсках.

Как полагает политолог, из-за этих причин Киев в 2024 году может пойти на большие военные риски, в том числе на удары по все большему количеству целей в России, что вызовет «беспрецедентную реакцию» Москвы и может втянуть НАТО в конфликт.

Среди других глобальных рисков года Бреммер назвал развитие систем искусственного интеллекта, которое пока фактически не поддается никакому политическому контролю, серьезные проблемы в экономике Китая и возможное замедление роста во всем мире на фоне высоких процентных ставок, очередное появление — а также возможное появление оси Россия — Северная Корея — Иран, в рамках которой эти страны «будут усиливать потенциал друг друга и действовать во все более скоординированной и разрушительной манере на мировой арене».

Отдельно Бреммер выделил три вопроса, которые волнуют наблюдателей по всему миру, но, по его мнению, на данный момент не несут глобальных рисков. Это ситуация вокруг Тайваня и отношения между США и Китаем — год будет «неспокойным» для двусторонних отношений, однако, как полагает политолог, на фоне внутренних проблем Джо Байден и Си Цзиньпин пришли к выводу, что осторожное взаимодействие будет более выгодным для обеих стран. Также Бреммер не считает, что локальные победы европейских популистов на выборах подорвут единство Евросоюза, и что после недавнего расширения БРИКС под руководством Китая станет серьезным конкурентом «Большой семерки».

Что будет в случае конфликта Китая с Тайванем

Если Китай нападет на Тайвань, война обойдется в 10% мирового ВВП Это больше ущерба от войны России с Украиной, пандемии и глобального финансового кризиса. Прогноз Bloomberg

Что будет в случае конфликта Китая с Тайванем

Если Китай нападет на Тайвань, война обойдется в 10% мирового ВВП Это больше ущерба от войны России с Украиной, пандемии и глобального финансового кризиса. Прогноз Bloomberg