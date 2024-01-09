Если Китай нападет на Тайвань, война обойдется в 10% мирового ВВП Это больше ущерба от войны России с Украиной, пандемии и глобального финансового кризиса. Прогноз Bloomberg

Учения на военной базе на Тайване. 11 января 2023 года Annabelle Chih / Getty Images

В случае вооруженного конфликта Китая с Тайванем ущерб для мировой экономики может составить 10 триллионов долларов или 10% мирового ВВП — больше ущерба от войны России с Украиной, пандемии коронавируса и глобального финансового кризиса, пишет Bloomberg.

Агентство рассматривает два возможных сценария развития событий. Первый — полномасштабное вторжение Китая на Тайвань, что повлечет вступление в конфликт США. Второй — блокада Тайваня, которая отрежет его от торговли с остальным миром.

Наибольший экономический ущерб будет связан с нехваткой полупроводников, пишет Bloomberg. Тайвань — крупнейший производитель чипов, которые используются в телефонах и ноутбуках, в автомобилестроении и многих других отраслях. Как отмечает Bloomberg, около 5,6% общей добавленной стоимости во всем мире (почти шесть триллионов долларов) приходится на сектора, где используются чипы, а общая рыночная капитализация 20 крупнейших клиентов тайваньской компании составляет около 7,4 триллиона долларов.

В случае начала войны, по оценкам экспертов, экономика Тайваня будет уничтожена, ВВП Китая может сократиться на 16,7%, ВВП США — на 6,7%, а мировой ВВП снизится на 10,2%. Больше всего пострадают Южная Корея, Япония и другие страны Восточной Азии.

Bloomberg также ущерб от возможной блокады Тайваня Китаем. За один год блокады ВВП Тайваня, по оценке экспертов, снизится на 12,2%, ВВП Китая — на 8,9%, ВВП США — на 3,3%, а мировой ВВП — на 5%.

Конфликт вокруг Тайваня

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Конфликт вокруг Тайваня

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О возможном конфликте вокруг Тайваня говорят уже не первый год. В августе 2022 года, несмотря на угрозы китайской стороны «жестко ответить на провокации», на Тайвань прибыла с визитом спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Это вызвало резкую критику Пекина — и после визита Пелоси на остров Китай провел крупномасштабные военно-морские учения.

Глава КНР Си Цзиньпин неоднократно говорил, что вопрос о статусе Тайваня — это не та проблема, которую можно «передавать из поколения в поколение». Джо Байден обещал, что США придут на помощь Тайваню в случае китайского вторжения.

В ноябре 2023 года Джо Байден и Си Цзиньпин впервые за год встретились лично — на саммите АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество) в Сан-Франциско. После этого, как отмечает Bloomberg, напряжение между странами «несколько ослабло» — но худшего варианта развития событий издание не исключает. Более того, как пишет Bloomberg, ссылаясь на американских чиновников, реакция Китая на визит Пелоси убедила страны «Большой семерки» в том, что риск конфликта реален.

Еще одним фактором нестабильности Bloomberg называет выборы на Тайване, которые пройдут 13 января. Один из кандидатов, Лай Циндэ, занимающий пост вице-президента Демократической прогрессивной партии (ДПП), в прошлом называл себя «прагматичным борцом за независимость Тайваня» — а для Пекина, который рассматривает остров как часть своей территории, любое формальное стремление к независимости означает «пересечение красной линии», отмечает Bloomberg.

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Китайская армия — крупнейшая в мире. Но это не гарантирует ей победу при возможном нападении на Тайвань Пекин беспокоится из-за своих военных возможностей. Вторжение России в Украину это беспокойство лишь усилило