Минобороны РФ отчиталось, что сбило беспилотник над Саратовской областью

В ночь на 10 января дежурные средства ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа над Саратовской областью, заявило Минобороны РФ.

Ведомство возложило ответственность за попытку теракта на «киевский режим». Других подробностей в Минобороны не сообщили.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин уточнил, что дрон был сбит над территорией Энгельсского района. В результате инцидента никто не пострадал.

«Последствий для инфраструктуры населенных пунктов нет. Все объекты работают в штатном режиме», — пишет чиновник в своем телеграм-канале.

Саратовская область находится примерно в 500 километрах от границы с Украиной. В Энгельсском районе расположена авиабаза Воздушно-космических сил РФ, где базируются российские стратегические бомбардировщики, запускающие ракеты по Украине. В конце 2022 года ВСУ как минимум дважды атаковали военный аэродром Энгельс, сообщало Минобороны РФ. Для защиты от беспилотников на аэродроме рисовали фальшивые бомбардировщики и обкладывали самолеты шинами, писали военные аналитики.