После обстрелов в Белгороде обложили автобусные остановки мешками с песком и бетонными блоками. Вот как это выглядит

В Белгороде стали укреплять остановки общественного транспорта на фоне того, как город регулярно обстреливают со стороны Украины.

К утру 12 января в Белгороде укрепили 14 остановок: девять обложили мешками с песком, пять — бетонными блоками, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Также власти планируют использовать некие «модульные конструкции», которые делают для Минобороны РФ (о чем речь, до конца неясно).

Губернатор отметил, что власти будут ориентироваться на пожелания жителей. Как пишет «Бел.ру», у жителей Белгорода возникли сомнения в том, насколько надежно мешки с песком и бетонные блоки защитят жителей. На все замечания жителей в мэрии ответили, что «работы по защите остановочных комплексов города проводятся в соответствии с рекомендациями специалистов».

Читайте также

«Защищать-то нас защищают, но как-то не на всю мощь, что ли» Жители Белгорода уезжают из региона из-за обстрелов. Вот что они рассказывают об эвакуации и помощи властей

Читайте также

«Защищать-то нас защищают, но как-то не на всю мощь, что ли» Жители Белгорода уезжают из региона из-за обстрелов. Вот что они рассказывают об эвакуации и помощи властей