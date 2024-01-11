В Белгороде остановки общественного транспорта начали укреплять бетонными блоками и мешками с песком

Остановки общественного транспорта в Белгороде начали обкладывать бетонными блоками и мешками с песком. Фотографии остановок опубликовал местный телеграм-канал «Пепел».

По его данным, 11 января такие укрепления заметили на улицах Конева и Королева.

О планах укрепить остановки бетонными блоками и мешками с песком сообщил накануне мэр города Валентин Демидов. По его словам, губернатор Белгородской области поставил задачу защитить от обстрелов все 556 остановок в городе.

В первую очередь планируется укреплять стеклянные остановки, которые подвержены разрушениям больше других, отмечал Демидов.

С конца декабря 2023 года Белгород регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. Днем 30 декабря ВСУ обстреляли центр Белгорода, это произошло на следующий день после того, как российские войска нанесли массированный удар по Украине. В результате удара по Белгороду погибли 24 человека, больше 100 пострадали.

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