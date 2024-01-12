США ввели санкции за передачу российским военным баллистических ракет из КНДР

Госдепартамент США объявил о введении санкций в отношении трех российских организаций и одного физического лица, которые причастны к передаче армии РФ баллистических ракет из Северной Кореи для использования в войне против Украины.

Согласно пресс-релизу Госдепа, под ограничения попали акционерное общество «Государственная авиакомпания „224 летный отряд“» и его генеральный директор Владимир Михейчик, а также ракетные полигоны Владимировка и Ашулук в Астраханской области.

Также санкции коснулись четырех российских транспортных самолетов Ил-76 и Ан-124, которые, как отмечается в документе, были задействованы в перевозках из КНДР баллистических ракет и связанных с ними грузов в ноябре и декабре 2023 года.

Передача северокорейских ракет «поддерживает российскую военную агрессию, усиливает страдания украинского народа и подрывает глобальный режим нераспространения», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«США продолжают тщательно отслеживать любую поддержку, оказываемую Россией КНДР в обмен на это оружие, и будут использовать все доступные инструменты, чтобы определять и разоблачать физические лица и организации, причастные к поставкам оружия между КНДР и РФ. Мы не будем колебаться в принятии дальнейших мер», — говорится в заявлении чиновника.

В начале января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что российские войска начали использовать для обстрелов Украины баллистические ракеты, полученные от Северной Кореи. Чиновник утверждал, что КНДР недавно поставила России пусковые установки для баллистических ракет и несколько десятков таких ракет, которые российские войска использовали при обстрелах Украины 30 декабря 2023 года и 2 января 2024 года. Генпрокурор Украины Андрей Костин предварительно подтвердил эти данные.