FT: Еврокомиссия пойдет на уступки Венгрии для выделения 50 миллиардов евро помощи Украине

Европейская комиссия готова подчиниться некоторым требованиям Венгрии, чтобы преодолеть вето на выделение военной помощи Украине в размере 50 миллиардов евро. Об этом газете Financial Times рассказали несколько высокопоставленных европейских чиновников.

Чтобы убедить Венгрию отказаться от вето, наложенного в декабре на пакет военной помощи ЕС, Еврокомиссия готова предоставить премьер-министру страны Виктору Орбану право остановить сделку о финансировании на полпути в 2025 году, заявили собеседники издания. В рамках потенциальной уступки Венгрия сможет инициировать пересмотр условий соглашения для оценки того, насколько Украина все еще нуждается в финансировании и выполнила ли она требования ЕС для получения средств.

Комиссия также не против ежегодных проверок выделяемой помощи и введения пункта об «аварийном торможении», согласно которому любая страна может вынести «серьезные опасения по поводу выплат Украине» на обсуждение на саммите лидеров ЕС, заявили источники. При этом отмечается, что этот пункт не даст Венгрии дополнительной возможности наложить вето на финансирование.

Высокопоставленный венгерский чиновник на вопрос о том, будет ли этих условий достаточно для того, чтобы Виктор Орбан снял вето, в беседе с FT сказал следующее: «Все еще не уверен, но я говорю, скорее всего, да». Венгры «настроены на переговоры», заявил изданию информированный источник.

15 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на решение Евросоюза о выделении Украине экономической помощи в размере 50 миллиардов евро. Глава Европейского совета Шарль Мишель тогда отметил, что против помощи Украине выступила только Венгрия.

На том же саммите Европейский совет решил начать переговоры с Украиной о вступлении в Евросоюз, против чего неоднократно выступал Орбан. Позднее стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц убедил Орбана покинуть встречу на время голосования, что позволило лидерам ЕС принять решение о начале переговоров, которое требовало единогласия всех стран — участниц союза.

Чиновники Евросоюза обсуждали альтернативные механизмы финансирования Украины в обход Венгрии, однако пришли к выводу, что они будут более дорогостоящими и потребуют больше времени для доставки средств, пишет FT.

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