Премьер Великобритании Риши Сунак впервые приехал в Киев

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак впервые в должности главы правительства посетил Киев.

В ходе визита, о котором не сообщалось заранее, Сунак встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Сунак заявил, что Великобритания продолжит поддерживать Украину и окажет ей содействие в усилении ПВО. Уже в ближайшее время Лондон передаст Киеву 125 зенитных орудий и спецсредства для борьбы с беспилотниками.

Борис Джонсон, занимавший пост премьера Великобритании на момент начала войны в Украине, после этого был в Киеве трижды. Лиз Трасс, которая возглавляла британское правительство полтора месяца в начале осени, в Украину не приезжала — хотя и приняла приглашение Зеленского в первый же день пребывания в должности.

Читайте также

Война Двести шестьдесят девятый день

Читайте также

Война Двести шестьдесят девятый день