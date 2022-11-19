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Премьер Великобритании Риши Сунак впервые приехал в Киев

Источник: Meduza

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак впервые в должности главы правительства посетил Киев.

В ходе визита, о котором не сообщалось заранее, Сунак встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Сунак заявил, что Великобритания продолжит поддерживать Украину и окажет ей содействие в усилении ПВО. Уже в ближайшее время Лондон передаст Киеву 125 зенитных орудий и спецсредства для борьбы с беспилотниками.

Борис Джонсон, занимавший пост премьера Великобритании на момент начала войны в Украине, после этого был в Киеве трижды. Лиз Трасс, которая возглавляла британское правительство полтора месяца в начале осени, в Украину не приезжала — хотя и приняла приглашение Зеленского в первый же день пребывания в должности.

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