Немецкий таблоид Bild утверждает, что Германия рассматривает сценарий нападения России на страны НАТО в 2025 году В Кремле заявили, что Bild «не гнушается публикацией уток»

Stanislav Krasilnikov / imago images / Scanpix / LETA

Министерство обороны Германии рассматривает возможный сценарий, при котором Россия атакует восточный фланг НАТО в 2025 году. Об этом говорится в публикации немецкого таблоида Bild. Издание утверждает, что в его распоряжении оказался секретный документ Минобороны ФРГ. В сценарии, получившем название «Оборона альянса — 2025», описываются возможные действия России и Запада «месяц за месяцем». Кульминацией Bild называет «неизбежное начало войны летом 2025 года».

События, описываемые в сценарии, начинаются в феврале 2024 года, когда российские власти объявляют новую волну мобилизации, призывая в армию дополнительно 200 тысяч человек. После этого российская армия начинает весеннее наступление в Украине, которое к июню «будет иметь большой успех» и отбросит украинские войска.

Согласно сценарию, в июле начнется «сначала скрытое, а затем все более открытое нападение России на Запад». Речь идет о кибератаках и «других формах гибридной войны», в основном в странах Балтии, которые будут приводить к «новым кризисам». Российские власти также начнут «подстрекать» этнических русских в Эстонии, Латвии и Литве (в чем будет заключаться «подстрекательство», Bild не уточняет). Это приведет к «столкновениям», которые Россия использует как предлог для начала на западе РФ и Беларуси масштабных учений «Запад-2024» с участием 50 тысяч военнослужащих — это якобы планируется на сентябрь. Как и в 2021 году, российские власти используют учения в Беларуси для массовой переброски войск к границам с Польшей и Литвой, отмечает Bild.

В октябре Россия перебросит дополнительные войска и ракеты средней дальности в Калининград, власти РФ также продолжат публично заявлять о готовящемся нападении НАТО. В сценарии говорится о «секретной цели Кремля» — захватить , который связывает страны Балтии с союзниками по НАТО.

Что будет, если Россия победит в войне с Украиной

«А что, если Путин побеждает?» В Европе обсуждают последствия возможного поражения Украины в войне с Россией. Главное из текста Bloomberg

Что будет, если Россия победит в войне с Украиной

«А что, если Путин побеждает?» В Европе обсуждают последствия возможного поражения Украины в войне с Россией. Главное из текста Bloomberg

В декабре 2024 года в районе Сувалкского коридора произойдет «искусственно созданный пограничный конфликт» и «беспорядки с многочисленными жертвами», говорится в сценарии. Это будет происходить в момент возможной . Согласно сценарию, Россия фактически «повторит на территории НАТО вторжение 2014 года на восток Украины». После этого, говорится в сценарии, Россия во время внеочередного заседания Совбеза ООН обвинит Запад в подготовке нападения на РФ. В январе 2025 года состоится специальное заседание Совета НАТО, на котором Польша и страны Балтии заявят о «растущей угрозе со стороны России».

В марте 2025 года Россия перебросит дополнительные войска к границам стран Балтии. Согласно сценарию, в Беларуси Кремль разместит две танковые дивизии и одну мотострелковую дивизию — в общей сложности там будет более 70 тысяч военнослужащих.

В сценарии Минобороны Германии говорится, что в мае 2025 года НАТО примет «меры сдерживания», чтобы предотвратить нападение России на Сувалкский коридор. Предполагается, что на восточный фланг перебросят 300 тысяч военнослужащих, в том числе 30 тысяч солдат бундесвера.

Удастся ли этими мерами сдержать Россию, в сценарии не уточняется. Bild отмечает, что в своем материале приводит неполные данные о численности и передвижениях войск НАТО по соображениям безопасности.

Как отреагировали на публикацию Bild — в Германии, НАТО и России

В Минобороны Германии подробности опубликованного изданием сценария комментировать не стали. «Рассмотрение различных сценариев, даже если они крайне маловероятны, является частью повседневного военного дела, особенно в ходе тренировок армии», — сказали Bild в ведомстве.

Директор Центра передового опыта стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс заявил, что опубликованный Bild сценарий является планом учений, а не секретным анализом разведки.

«В распоряжении Bild оказался сценарий учений, которые всегда представляют собой воображаемую ситуацию для проверки военных возможности в той или иной области. Когда-то сценарии были полностью вымышленными — с несуществующими странами и географическими районами. Сейчас используются существующие страны и районы. Это не секретный анализ спецслужб, который предсказывает развитие ситуации!» — сказал Сартс.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале так отреагировала на публикацию Bild: «Почитала немецкий «секретный план», слитый в инфопомойку «Бильд». Мощный прошлогодний гороскоп для рыбы в раке. Не исключаю, что аналитическую часть бундесверу предоставил германский МИД под руководством [министра иностранных дел Германии Анналены] Бербок».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать материал немецкого таблоида. «Я не стал бы комментировать это сообщение Bild. В последнее время и это издание тоже не гнушается публикациями различных «уток», — сказал Песков журналистам на брифинге, передает «Интерфакс».

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