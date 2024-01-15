Yle: более 20 финских компаний экспортируют в Россию товары военного назначения

Более 20 компаний из Финляндии поставляют в Россию продукцию, относящуюся к важнейшим предметам военного назначения, выяснила вещательная компания Yle, изучившая таможенные документы. В частности, говорится в журналистском расследовании, компании поставляли продукцию, необходимую России для ведения войны в Украине.

По словам журналистов, это небольшие логистические и экспедиторские компании, принадлежащие выходцам из России. Названия компаний не раскрываются, «поскольку они не обладают значительной экономической властью, а их владельцы не были осуждены за преступления», пишет русская служба Yle.

Так, компания, расположенная недалеко от Лаппеенранты, отправила в Россию датчики, дизельные двигатели, топливные насосы и трансмиссионное оборудование. Аналогичные товары, указывают журналисты, находили в уничтоженном российском оружии и транспортных средствах в Украине. По данным авторов расследования, как минимум два российских клиента этой компании связаны с ФСБ — на сайте одного из них опубликованы благодарственные письма от российской спецслужбы.

Финские компании также поставляют в Россию оборудование, которое подходит для военных исследований, разработки продуктов и разведки, например, оборудование для анализа сигналов, синтезаторы частот, детали для печатных плат, оптические устройства и вольтметры.

Компании, действующие в Финляндии, экспортировали товары в Россию напрямую или выступали в роли посредника. Товары из Финляндии также отправляли через другие страны, например, Узбекистан, с помощью которого, пишут авторы расследования, Россия обходит санкции.

Как отметили журналисты, неясно, использовали ли военная промышленность и службы безопасности в России товары, ввезенные из Финляндии. Согласно отчету журналистов, по крайней мере девять российских клиентов финских компаний прямо связаны с российскими разведывательными службами или оборонной промышленностью.

Представители нескольких компаний, с которыми связались журналисты, отрицали, что нарушают санкции и поддерживают российские военные силы. Финские компании заявили, что не знают о контактах своих клиентов с российской военной промышленностью и разведывательными службами. «Я на 100 процентов уверен, что наши товары не попадают в использование оборонной промышленности», — заявил российский предприниматель, живущий в Финляндии.