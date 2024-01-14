Война Шестьсот девяностый день. Онлайн «Медузы»

The New York Times рассказала о буднях солдат ВСУ на передовой под Авдеевкой. Они стали реже стрелять из-за нехватки боеприпасов

Журналисты The New York Times, побывавшие на позициях украинских войск под Авдеевкой, поговорили с украинскими военными, которые рассказали, что из-за нехватки боеприпасов стали реже вести обстрелы.

Один из военных с позывным «Монах» в день приезда журналистов рассказал, что у него есть два снаряда — а в последний раз его подразделение вело обстрел четыре дня назад. Еще один солдат ВСУ с позывным «Итальянец» говорит, что у него есть два танка, но только пять снарядов. «Ситуация сейчас плохая, особенно в Авдеевке и Купянске», — добавил он.

По словам украинских военных, нехватка боеприпасов ощущается на большей части линии фронта протяженностью более 960 километров.

Также украинские военные говорят, что у переданных США летом кассетных боеприпасов снизилась эффективность. «В сентябре мы могли наносить удары по большим группам [российских военных], но сейчас они нападают гораздо меньшими соединениями», — сказал командир взвода. Кроме того, по словам украинских военных, российские солдаты стали копать более глубокие траншеи, что создает дополнительные трудности при их поражении.

«Российская армия — это не хорошо или плохо. Это просто долго», — цитирует The New York Times украинских военных.