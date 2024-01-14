Война Шестьсот девяностый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 13 января читайте здесь.
Главные новости:
- Бывший мэр Владивостока, осужденный за взятки, уехал воевать в Украину.
- В Афинах отменили концерт группы The Tiger Lillies, поддержавшей Украину.
- В конгрессе США договорились о временном бюджете, позволяющем избежать остановки работы правительства.
В приграничном поселке Курской области мирный житель пострадал при атаке беспилотников
Поселок Теткино Глушковского района Курской области атаковали украинские беспилотники, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
При атаке, по словам Старовойта, пострадал местный житель, получивший осколочное ранение средней степени тяжести. Кроме того, в двух домах выбиты окна.
Поселок Теткино находится на юго-западе Курской области и граничит с Украиной.
The New York Times рассказала о буднях солдат ВСУ на передовой под Авдеевкой. Они стали реже стрелять из-за нехватки боеприпасов
Журналисты The New York Times, побывавшие на позициях украинских войск под Авдеевкой, поговорили с украинскими военными, которые рассказали, что из-за нехватки боеприпасов стали реже вести обстрелы.
Один из военных с позывным «Монах» в день приезда журналистов рассказал, что у него есть два снаряда — а в последний раз его подразделение вело обстрел четыре дня назад. Еще один солдат ВСУ с позывным «Итальянец» говорит, что у него есть два танка, но только пять снарядов. «Ситуация сейчас плохая, особенно в Авдеевке и Купянске», — добавил он.
По словам украинских военных, нехватка боеприпасов ощущается на большей части линии фронта протяженностью более 960 километров.
Также украинские военные говорят, что у переданных США летом кассетных боеприпасов снизилась эффективность. «В сентябре мы могли наносить удары по большим группам [российских военных], но сейчас они нападают гораздо меньшими соединениями», — сказал командир взвода. Кроме того, по словам украинских военных, российские солдаты стали копать более глубокие траншеи, что создает дополнительные трудности при их поражении.
«Российская армия — это не хорошо или плохо. Это просто долго», — цитирует The New York Times украинских военных.
Глава Офиса президента Украины рассказал о встрече по «формуле мира» Зеленского в Давосе
В Давосе прошла четвертая встреча советников нацбезопасности стран, поддерживающих Украину, рассказал глава Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак.
На встрече были представители 81 страны — для сравнения Ермак привел прошлый саммит на Мальте, где собрались участники из 66 стран.
Встречу в Давосе Ермак назвал «логическим продолжением» саммита на Мальте, где были рассмотрены первые пять пунктов украинской «формулы мира» — ядерная безопасность, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение украинцев, задержанных в России, включая возврат депортированных детей, а также восстановление территориальной цели и суверенитета Украины.
«Еще пять должны проработать здесь. Среди них: вывод российских войск, восстановление справедливости, экологическая безопасность, недопущение эскалации и повторения войны, подтверждение окончания войны», — написал Ермак. По его словам, для дальнейшего продвижения нужно договориться о формате проведения учредительного саммита мира. «Надеюсь, мы сумеем найти подходящий вариант», — добавил он.
Украинский офис компании PepsiCo запретил упоминать войну в своей рекламе
Об этом сообщает проект B4Ukraine, отслеживающий компании, которые продолжают вести бизнес в России.
«НЕТ: упоминания о войне, боевых действиях, агрессии, военнослужащих (со стороны бренда), вооруженных силах Украины. НЕТ: поддержите Украину и армию. НЕТ: негативная коннотация, создающая ощущение „небезопасности“», — говорится в брифе компании PepsiCo, которая осенью 2023 года начала в Украине поиск нового рекламного и пиар-агентства в Украине.
Залужный приехал на позиции ВСУ в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал о поездке на фронт и встрече с командующими бригад, которые выполняют задачи в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях. Вместе с начальником Генштаба Сергеем Шапталой он провел на позициях ВСУ несколько дней.
Также Залужный обсудил с командующим военно-морскими силами «вопросы по ситуации в акватории Черного моря».
10 января Залужный вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым приезжал на позиции украинской армии в районе Купянска Харьковской области.
Швеция планирует увеличить производство боеприпасов в рамках поддержки Украины
Управление по военному обеспечению Швеции (FMV) подписало соглашение с компанией Nammo об увеличении производства 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов, сообщается на сайте FMV.
Таким образом, по словам главы оперативного отдела армейской техники FMV Йонаса Лоцне, сроки поставок будут сокращены, что увеличит возможности поддержки Украины.
Соглашение будет преобразовано в окончательный контракт при условии, что ЕС выделит средства в течение первого квартала 2024 года.
В Херсоне из-под завалов дома, загоревшегося после обстрела, спасли мужчину
Вечером 13 января российские войска обстреляли Херсон. Из-за попадания снаряда загорелся жилой дом, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины.
Прибывшие на место пожарные потушили огонь, но позже в спасательную службу поступило сообщение, что под завалами находится человек. Из-под завалов дома достали мужчину, его передали медицинским работникам.
Politico: в конгрессе США договорились о временном бюджете, позволяющем избежать остановки работы правительства
Лидеры палаты представителей и сената конгресса США договорились о новом пакете финансирования на 2024 год, который позволит избежать остановки работы правительства, пишет Politico со ссылкой на источники.
финансирование для части ведомств будет продлено до 1 марта, для прочих — до 8 марта. Голосование по проекту ожидается на следующей неделе.
Накануне Bloomberg сообщал, что Белый дом разослал нескольким министерствам уведомления о подготовке к остановке финансирования — так называемому шатдауну — которая должна была произойти 19 января.
- Конгресс уже долгое время не может согласовать бюджет на 2024 год — в частности, из-за споров о расходах на нацбезопасность, которые включают средства на военную помощь Украине. Последний пакет был выделен 27 декабря 2023 года, после этого координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что средств в бюджете больше нет.
Российские войска, возможно, готовят десантно-штурмовые бригады, которые смогут высаживаться с вертолетов в украинском тылу, пишет Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на российских военных блогеров.
ISW отмечает, что для российских военных это не новая концепция и напоминает, что таким же образом — при помощи высадки десанта, которая позволяет быстро перебросить личный состав — был проведен бой за аэродром Гостомель под Киевом 24 февраля 2022 года.
Военные блогеры, на которых ссылается ISW, утверждают, что такая десантно-штурмовая бригада — 49-я отдельная в составе 58-й общевойсковой армии — уже действует на запорожском направлении.
ISW предполагает, что эти бригады, которые формируются отдельно от общей структуры сил ВДВ, вероятно, будут использоваться в качестве подмоги при атаках российской пехоты на украинские укрепленные позиции.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За сутки на фронте произошло 61 боевое столкновение. Российские войска нанесли 32 ракетных удара и 91 авиаудар, а также совершили 82 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил.
- На купянском направлении украинские силы отбили четыре атаки российских войск возле Синьковки Харьковской области.
- На лиманском направлении ВСУ отбили четыре атаки российских сил в районах Макеевки Луганской области и Тернов Донецкой области.
- На бахмутском направлении ВСУ отразили две атаки российских сил вблизи Клещеевки и Андреевки Донецкой области.
- На авдеевском направлении украинские силы отбили пять атак российских войск в районах Новобахмутовки и Авдеевки и еще 15 атак возле Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.
- На марьинском направлении ВСУ продолжают удерживать позиции вблизи Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 17 атак российских сил.
- На шахтерском направлении украинские силы отбили четыре атаки российских войск южнее Пречистовки, западнее Старомайорского и южнее Ровно Донецкой области.
- На запорожском направлении ВСУ отбили две атаки российских войск в районе Работино Запорожской области.
- На херсонском направлении ВСУ продолжают расширять плацдарм. За прошедшие сутки российские силы совершили пять безуспешных штурмовых действий.
- За сутки украинская авиация нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских войск. Силы ПВО сбили семь крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и одну управляемую авиационную ракету Х-59.
- Подразделения ракетных войск ВСУ поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, девять артиллерийских средств, четыре средства ПВО, склад боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы российской армии.
Пожалуйста, относитесь с осторожностью к заявлениям непосредственных участников конфликта о собственных успехах и потерях противника на поле боя.
В Афинах отменили концерт группы The Tiger Lillies, поддержавшей Украину
Об этом сообщили организаторы концерта.
«Мы получили информацию, что некоторые люди, участвующие в социальных мероприятиях в нашем районе в Экзархии, выражают негативное мнение против концерта», — говорится в сообщении. Основной причиной «негативного мнения», по словам организаторов, стала поддержка группой Украины, которая «считается проблемой для многих».
В качестве еще одной причины отмены концерта, который должен был пройти 11 января, организаторы назвали большое число людей, желающих прийти на концерт, которых, по их словам, было бы затруднительно безопасно разместить вместе с группой в небольшом пространстве.
Британская группа The Tiger Lillies в июле 2023 года приезжала с выступлениями в Киев и Львов. Также группа анонсировала выпуск альбома под названием Ukraine, посвященного теме полномасштабной войны.
Здравствуйте. Мы продолжаем в прямом эфире следить за войной в Украине и связанными с ней событиями в России и в мире. Спасибо, что читаете нас.