В Белгороде установят железобетонные укрытия в местах скопления людей

В Белгороде в местах скопления людей планируется установить дополнительные укрытия, среди которых «модульные железобетонные конструкции с двойным армированием». Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он сообщил, что 13 января вместе с региональным управлением Росгвардии провел испытание таких конструкций. По его словам, такие модули использует Минобороны для защиты личного состава.

«Наша цель — создать дополнительные укрытия в местах скопления жителей, например, на остановочных комплексах. В случае ракетной опасности такой модуль можно будет использовать наряду с уже существующими укрытиями», — заявил Гладков.

Он добавил, что во время испытаний саперы подорвали несколько взрывоопасных предметов рядом с этими конструкциями, в том числе неразорвавшиеся боеприпасы, которыми обстреливали город 30 декабря.

«Испытания показали, что <…> данные конструкции существенно увеличивают возможность сохранить жизнь людей в случае опасности. По итогу испытаний приняли решение, что будем устанавливать данные конструкции в Белгороде. Конечно, очень хочется, чтобы они не пригодились», — заключил Гладков.

Днем 30 декабря ВСУ обстреляли центр Белгорода, это произошло на следующий день после того, как российские войска нанесли массированный удар по Украине. В результате удара по Белгороду погибли 24 человека, больше 100 пострадали.

После обстрела остановки общественного транспорта в Белгороде начали обкладывать бетонными блоками и мешками с песком.

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